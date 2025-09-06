Le Vietnam affiche un excédent commercial près de 14 milliards de dollars en huit mois

Selon des données récemment publiées par l'Office national des statistiques du ministère des Finances, le Vietnam a enregistré au cours des huit derniers mois un excédent commercial estimé à 13,99 milliards de dollars.

Le commerce extérieur s'est élevé à 597,93 milliards de dollars, en hausse de 16,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations ont progressé de 14,8% et les importations de 17,9%.

Pour le seul mois d'août, le chiffre d'affaires à l'export a atteint 43,39 milliards de dollars, en hausse de 2,6% en glissement annuel. Le secteur économique national a enregistré une progression de 2,4%, avec 9,16 milliards de dollars, tandis que le secteur à capitaux étrangers, notamment grâce aux exportations de pétrole brut, a crû de 2,6%, atteignant 34,22 milliards de dollars.

De janvier à août, les exportations ont totalisé 305,96 milliards de dollars (+14,8%). Le secteur domestique a contribué à hauteur de 76,69 milliards de dollars (+3,2%), soit 25,1% du total. Le secteur à capitaux étrangers, incluant le pétrole brut, a généré 229,27 milliards de dollars (+19,3%), représentant 74,9% du chiffre d'affaires global à l'export.

Durant cette période, 29 produits d'exportation ont dépassé la barre du milliard de dollars, représentant 92,1% de la valeur totale des exportations. Parmi eux, sept produits ont franchi les 10 milliards de dollars, soit 67,8% du total.

Répartition par catégorie : produits industriels transformés, 271,06 milliards de dollars (88,6%) ; produits agricoles et forestiers, 25,92 milliards (8,5%) ; produits aquatiques, 7,15 milliards (2,3%) ; produits pétroliers et minéraux, 1,83 milliard (0,6%).

Côté importations, le Vietnam a dépensé 291,97 milliards de dollars au cours des huit premiers mois, soit une hausse de 17,9% en glissement annuel. Trente-huit produits ont dépassé le milliard de dollars en valeur d'importation, représentant 91,2% du total, tandis que deux produits ont franchi la barre des 10 milliards.

Les États-Unis demeurent le premier marché à l'export du Vietnam, avec un chiffre d'affaires de 99,1 milliards de dollars, tandis que la Chine conserve sa position de principal fournisseur, avec 117,9 milliards de dollars d'importations.

