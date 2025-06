Hausse des prix des carburants

À partir de 15h00, jeudi 5 juin, les prix des carburants ont augmenté, avec une hausse respective de 67 dôngs par litre pour l’essence E5 RON 92 et de 133 dôngs par litre pour le RON 95-III.

Selon une décision conjointe du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère des Finances, les nouveaux tarifs sont désormais fixés à 19.263 dôngs par litre pour l’essence E5 RON 92, et à 19.698 dôngs par litre pour le RON 95-III.

Le diesel 0,05S est vendu à 17.420 dôngs le litre (+284 dôngs), le pétrole lampant à 17.284 dôngs le litre (+176 dôngs). En revanche, le mazout est vendu à 16 178 dôngs le litre, soit une baisse de 86 dôngs par litre par rapport au prix de base actuel.

Ainsi, depuis le début de l’année, les prix de l’essence sur le marché intérieur ont connu 23 ajustements : le prix de l’essence RON 95 a augmenté 12 fois et diminué 11 fois ; celui du diesel a augmenté 11 fois, diminué 11 fois et est resté inchangé une fois.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce ainsi que des Finances ont annoncé qu’aucun prélèvement ne sera effectué sur le Fonds de stabilisation des prix des carburants (BOG) pour cette période.

