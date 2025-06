L’économie maritime : un relais de croissance pour le Vietnam

La Semaine de la mer et des îles, au Vietnam, célébrée du 1 er au 8 juin, est l’occasion pour le Vietnam de réaffirmer son potentiel maritime et sa volonté de développer de manière durable les filières liées à la mer. L’initiative coïncide avec un vaste chantier de réorganisation territoriale, qui devrait s’achever d’ici 15 août. Le nombre de provinces et métropoles devrait alors passer de 63 à 34, en intégrant une forte orientation maritime.

>> Le Premier ministre préside une réunion sur les affaires maritimes et insulaires

>> Cà Mau active quatre percées stratégiques pour son développement durable

>> Soc Trang développe l’économie maritime

Photos : VNA/CVN

Actuellement, 28 des 63 provinces vietnamiennes ont un accès direct à la mer. Après la fusion prévue, 21 des 34 nouvelles entités administratives seront côtières, soit près de 62% du total, contre 44% auparavant. Cette réforme n’est pas seulement géographique. Elle ouvre la voie à un développement économique structuré autour des littoraux, en facilitant les connexions entre montagnes, plaines et zones insulaires.

Réorganiser les unités administratives dans une logique d’accès à la mer permettra de relier les ressources du pays, du Nord au Sud, et de créer de nouvelles dynamiques régionales. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, lors d’une rencontre avec d’anciens cadres de la Révolution dans le Sud, le 21 avril dernier. Cette politique vise à faire émerger de futurs pôles économiques capables d’accéder au statut de municipalité centrale, a-t-il ajouté.

De nombreux experts lui ont donné raison. D’après eux, connecter les Hauts Plateaux du Centre aux provinces côtières permettra de créer un véritable axe Est-Ouest, reliant les montagnes au littoral et les plaines aux plateaux. Une dynamique jugée indispensable dans le contexte actuel d’intégration régionale et de transition économique.

Dans la même logique, dans le delta du Mékong, la fusion des provinces de Trà Vinh, Vinh Long et Bên Tre devrait donner naissance à une nouvelle entité disposant d’un vaste territoire, d’une population dense et d’un large accès maritime. Nguyên Quynh Thiên, vice-président du Comité populaire de Trà Vinh, en est totalement convaincu.

"La fusion de nos trois provinces ouvre un vaste espace de développement pour la nouvelle province de Vinh Long. Trà Vinh y jouera un rôle clé grâce à son potentiel maritime. Selon l’Institut de l’énergie, notre capacité en énergie éolienne dépasserait les 24.000 MW. Cela pourrait servir de base à une économie circulaire et à une transition verte dans les années à venir", dit-il avec enthousiasme.

Photos : VNA/CVN

Un développement durable

Outre cette réforme territoriale, le gouvernement vietnamien accélère la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable de l’économie maritime à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Lancée il y a sept ans, elle couvre des secteurs clés : tourisme côtier, transport maritime, pétrole et gaz, pêche, énergies renouvelables ou encore services liés à la mer…

Mais sur les 169 projets et missions confiés aux ministères et aux 28 provinces maritimes, seuls 35, soit à peine 20,7%, ont vraiment démarré. Face à ce constat, le Vietnam entend accélérer.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a ainsi annoncé la mise en place d’un mécanisme de coordination intersectorielle et interrégionale, essentiel selon lui pour une gestion intégrée des ressources maritimes. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de proposer un cadre pour arbitrer les conflits d’usage et évaluer les projets selon trois critères majeurs: impact environnemental, rentabilité économique et création d’emplois.

De son côté, le Comité national de pilotage de la stratégie maritime aura pour mission de résoudre les différends à l’échelle interprovinciale, interrégionale, ou ceux touchant à des projets stratégiques et à des enjeux internationaux.

Avec une façade maritime de plus de 3.260 km et une position géographique au cœur de grandes routes maritimes internationales, le Vietnam dispose d’atouts naturels indéniables. En conjuguant réorganisation administrative et stratégie maritime ambitieuse, le pays entend faire de l’économie de la mer un véritable levier de puissance et de prospérité nationale.

VOV/VNA/CVN