Le Vietnam accorde toujours une attention particulière aux personnes handicapées

Photo : VNA/CVN

Outre les nombreuses politiques et directives émises par le Parti et l’État en faveur des personnes handicapées, créant un cadre juridique pour protéger leurs droits, la communauté sociale joue également un rôle actif en soutenant un grand nombre de personnes handicapées. Elle leur offre des opportunités d'apprentissage et de travail afin qu'elles puissent améliorer leur vie de manière proactive.

Allumer la foi

Selon le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Nguyên Van Hôi, le Vietnam compte actuellement plus de 7 millions de personnes handicapées, soit 7,06% de la population âgée de 2 ans et plus, dont près de 29% sont gravement ou extrêmement handicapées.

En 2014, l’Assemblée nationale du Vietnam a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. En 2019, le Vietnam a ratifié la Convention 159 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En 2022, le Vietnam a ratifié le Traité de Marrakech de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, garantissant ainsi un meilleur accès à la culture pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Photo : Thanh Thuong/VNA/CVN

"Nous continuons à concrétiser la Convention et les engagements internationaux dans les lois nationales et à un nouveau niveau, en garantissant la mise en œuvre des objectifs de développement durable et inclusif et en ne laissant personne de côté, en particulier les personnes handicapées", a souligné le vice-ministre Nguyen Van Hoi.

Pour mettre en œuvre la Constitution et les engagements internationaux, le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale la Loi sur les personnes handicapées de 2010. En outre, le Premier ministre a créé le Comité national pour les personnes handicapées du Vietnam, afin de les aider à résoudre les problèmes liés à l’emploi des personnes handicapées.

Actuellement, le système de sécurité sociale élargit constamment sa couverture et améliore la qualité des politiques destinées aux personnes handicapées. À l’échelle nationale, plus de 1,6 million de personnes gravement handicapées reçoivent des prestations sociales mensuelles et 96 % d’entre elles disposent d’une carte d’assurance maladie.

Photo : VNA/CVN

Les enfants handicapés sont soutenus pour s’intégrer dans les établissements scolaires. Ceux qui ne parviennent pas à s’intégrer dans le système éducatif ordinaire bénéficient d’un soutien pour étudier dans des établissements spécialisés.

Les travailleurs handicapés (près de 4 millions de personnes) bénéficient d’un soutien en matière de formation professionnelle, de création d’emplois, de moyens de subsistance ou de prêts à taux d’intérêt préférentiels pour trouver leur propre emploi. Ils bénéficient également d'une attention particulière et de traitements préférentiels lorsqu'ils participent à la circulation, entrent dans des zones de divertissement, des sites ou des reliques historiques avec des billets gratuits ou à prix réduit.

"Cette attention a fourni le meilleur soutien aux personnes handicapées pour s'intégrer dans la vie, créant ainsi l'égalité dans la société. C’est pourquoi la vie des personnes handicapées au Vietnam s’améliore de jour en jour et leurs droits sont progressivement garantis", a déclaré le vice-président permanent de l'Association des personnes handicapées du Vietnam, Dang Van Thanh.

Maîtriser la technologie

Avec pour devise de "ne laisser personne de côté", le système politique vietnamien a travaillé pendant des années pour soutenir l’intégration des personnes handicapées au sein de la communauté, notamment en facilitant l’accès aux technologies de l’information pour qu’elles puissent s'intégrer plus facilement et pleinement dans la vie.

Photo : VNA/CVN

Grâce aux mesures d’accessibilité, les technologies de l’information sont devenues les mains des personnes handicapées physiques, les oreilles des malentendants et les yeux des malvoyants. Le numérique contribue également à combler le fossé entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.

Dang Van Thanh, vice-président permanent de l’Association vietnamienne des personnes handicapées, a dit : "Le développement de la science et de la technologie a contribué de manière significative à soutenir les personnes handicapées, en favorisant leur intégration pleine et égale dans la communauté sociale. La technologie est essentielle pour aider les personnes handicapées à éliminer les distances, communiquer, rechercher des informations, trouver des emplois, etc."

Afin d’aider les personnes handicapées à accéder à la technologie et à la maîtriser, l'Association des personnes handicapées du Vietnam et ses 50 organisations membres ont récemment mis en place des cours réguliers sur les technologies de l'information.

L'association et l'Institut de l'industrie du logiciel et du contenu numérique du Vietnam (ministère de l'Information et de la Communication) ont développé un logiciel de gestion des données relatives aux personnes handicapées. Ce logiciel permet de collecter des statistiques sur le nombre de personnes handicapées, leur type de handicap et leurs besoins en matière d’éducation, de soins de santé, d’emploi, etc. Sur la base de ces données, l'association proposera des amendements politiques pour mieux soutenir les groupes vulnérables.

Selon Dang Van Thanh, à l’ère numérique, les personnes handicapées rencontrent de nombreuses difficultés et défis, tels que l’accès limité aux technologies en raison de leur coût élevé, ce qui rend leur accès à la technologie encore plus restreint. De plus, des obstacles tels que le manque de ressources et des barrières psychologiques pour les personnes handicapées et leurs familles viennent compliquer la situation.

Photo : VNA/CVN

À l'avenir, l'Association des personnes handicapées du Vietnam et ses 50 organisations membres mèneront de nombreuses activités, telles que la promotion de l’enseignement des technologies de l’information, la formation aux techniques de vente en ligne et la mise en œuvre de politiques visant à soutenir les personnes handicapées dans l’accès aux technologies de l’information, afin de les aider à améliorer leur qualité de vie et à réduire leur dépendance à la société.

Après 10 ans de ratification de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et plus de 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les personnes handicapées, le Vietnam a continué à déployer des efforts pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées grâce à de nombreuses solutions, avec la coopération de tous les niveaux, secteurs et de l’ensemble de la société.

En particulier, la transformation numérique dans de nombreux domaines a permis de grandes avancées, contribuant à promouvoir les droits et l’intégration des personnes handicapées. Cependant, il est nécessaire de renforcer davantage les mécanismes et les politiques pour permettre aux personnes handicapées de se familiariser avec la technologie dès leur jeune âge. Cela leur permettra d'accéder rapidement à la technologie, de la maîtriser et d’avoir de meilleures opportunités d’emploi dans le futur, contribuant ainsi positivement à la société.

VNA/CVN