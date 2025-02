Hô Chi Minh-Ville : des politiques de logement pour fidéliser les travailleurs

Mardi 18 février, la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville a organisé un programme permettant aux dirigeants de la ville de rencontrer des ouvriers membres du Parti et des cadres exemplaires des syndicats.

Encourager les travailleurs à adhérer au Parti

Le président de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, Vo Khac Thai, a partagé, en 2024, les activités syndicales et les mouvements des travailleurs de la ville ont obtenu de nombreux résultats remarquables. Depuis le début du XIIᵉ mandat jusqu'à présent, l'ensemble du système syndical de la ville a présenté 49.717 membres exemplaires, parmi lesquels 7.373 ont été admis au Parti, dont 806 sont des ouvriers en production directe.

Pour continuer son rôle, l'organisation syndicale de la ville a proactivement mis en œuvre les objectifs du Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025, en lien avec la rationalisation de l'appareil, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle; la promotion des mouvements d'émulation patriotique vers les événements importants du pays et de la ville...

Les organisations syndicales de la ville renforcent l'apprentissage et la mise en pratique de la pensée, de la morale, du style de Hô Chi Minh, en mettant l'accent sur la construction d'un Parti solide, la promotion du progrès, la justice sociale, en veillant constamment tous les aspects de la vie des citoyens; en développant le nombre de membres, en construisant des syndicats forts, en participant à la construction d'un Parti intègre, solide, étroitement lié aux travailleurs.

Les syndicats de la ville se concentrent sur la réorganisation de leur structure pour qu'elle soit plus compacte, efficace et efficiente; en mettant en œuvre efficacement la transformation numérique, la réforme administrative au sein des syndicats; en se concentrant sur la résolution des problèmes en suspens, contribuant ainsi à promouvoir la croissance économique, à améliorer la productivité du travail.

Logements à prix abordable pour les ouvriers

Lors de la conférence, de nombreux avis ont été exprimés par des ouvriers membres du Parti et des cadres syndicaux. Trân Anh Kiêt, président du syndicat de l'entreprise TNHH Kanade Via Vietnam dans le 1ᵉʳ arrondissement, a motionné que la ville soutient les entreprises, à la résolution de leurs difficultés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Concrètement, Trân Anh Kiêt a suggéré que la ville diminue les taxes et accorde des délais de paiement pour aider les entreprises à maintenir leurs activités et à relancer la production dans le contexte économique difficile actuel. Ces politiques doivent être mises en œuvre de manière efficace et transparente afin que les entreprises puissent y accéder facilement.

En outre, il est nécessaire de réduire les procédures inutiles et d'améliorer les processus d'octroi de permis afin de diminuer les coûts, le temps pour les entreprises; organiser régulièrement des journées de mise en relation entre les grandes entreprises et les plus petites pour créer une chaîne de valeur pour la ville et promouvoir le développement de l'industrie auxiliaire.

Le soutien au logement pour les travailleurs est un sujet abordé par de nombreux cadres syndicaux. Cu Phat Nghiêp, président du syndicat de l'entreprise Pouyuen Vietnam (arrondissement de Binh Tân), a indiqué que les zones industrielles des provinces se développent très rapidement, à l'ère du numérique intégrée dans la vie quotidienne, les travailleurs ont plus de choix d'emplois. Pendant ce temps, les questions de logement, le salaire minimum régional des travailleurs ne diffèrent pas beaucoup entre la ville et les provinces. Ainsi, la majorité des travailleurs choisissent de travailler dans leur région natale, ce qui est plus pratique, près de leurs enfants, de leur domicile, de leurs proches, leurs amis, leur permettant de mener une vie et un travail plus tranquilles.

Actuellement, si nous n'avons pas de programmes de soutien plus spécifiques, les travailleurs des autres provinces réfléchiront et choisiront de travailler dans leur région d'origine, a déclaré M. Nghiêp.

Il a également expliqué que les travailleurs venant d'autres provinces pour travailler à Hô Chi Minh-Ville doivent louer un logement, et s'ils viennent avec leur famille, ils subissent une pression financière. Si seulement le mari ou la femme vient, ils ne resteront pas longtemps en ville. Par conséquent, si des politiques de logement social avec des prix adaptés aux revenus des travailleurs sont mises en place, ces derniers reconsidéreront leur choix, beaucoup opteront pour Hô Chi Minh-Ville pour s'établir leur carrière.

De même, Trân Van Hung, président du syndicat de l'entreprise Tan Thanh Container (ville de Thu Duc), a proposé que Hô Chi Minh-Ville mette en place des politiques permettant aux ouvriers de louer des logements à des prix avantageux ou d'acheter des maisons à des tarifs préférentiels, afin que les travailleurs stabilisent leur vie et contribuent au développement économique de la ville.

D'un autre côté, Trân Thanh Son, Président du Syndicat de l'entreprise May Song Ngoc (arrondissement de Binh Tân), a également partagé que de nombreuses entreprises à Hô Chi Minh-Ville rencontrent actuellement des difficultés pour recruter des travailleurs, en particulier les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre telles que le textile, la maroquinerie et l'électronique. L’un des raisons est que les provinces disposent également de zones industrielles, rendant difficile pour les entreprises de Hô Chi Minh-Ville d'attirer la main-d'œuvre.

Pour améliorer cette situation, en plus des politiques des entreprises, M. Son pense qu'il est nécessaire d'avoir l'implication de la ville. Concrètement, il faut rajuster l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les déductions pour les personnes à charge. On ne peut pas appliquer uniformément les mêmes règles alors que le coût de la vie et les prix en ville sont les plus élevés du pays.

M. Son propose que les syndicats locaux modernisent leurs activités, en renforçant notamment les programmes de soutien pour accompagner les entreprises; en surveillant le respect par les entreprises de leurs responsabilités sociales afin d'éviter les conflits du travail entre les syndicats - représentants des travailleurs et les employeurs.

Texte et photos : Quang Châu/CVN