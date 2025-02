L’artisanat de fabrication de nouilles des villageois de Van Cu classé patrimoine culturel national

Photo : NDEL/CVN

Les autorités locales ont organisé mercredi 19 février une cérémonie pour recevoir un certificat du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour honorer la commune avec ce titre.

Le village de Van Cu a été créé il y a plus de 500 ans. L’artisanat de fabrication de nouilles n’est pas seulement un mode de vie pour les habitants, mais aussi une caractéristique culturelle unique de la région.

Aujourd’hui, les nouilles de Van Cu sont vendues sur les marchés et dans les restaurants de la ville de Huê. C’est l’un des principaux ingrédients de la préparation du plat emblématique de Huê, les nouilles au bœuf.

On estime que les villageois de Van Cu fournissent environ 30 tonnes de nouilles au marché chaque jour. Lors des vacances et du Têt, ce chiffre peut être multiplié par 4.

Lors de la cérémonie de remise du titre, Dô Ngoc An, vice-président du Comité populaire du chef-lieu de Huong Trà, a déclaré que cette reconnaissance constituait une étape importante dans les efforts déployés par la localité pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles.

C’est également un honneur pour les habitants de Van Cu et une source de fierté pour les habitants de la ville de Huong Trà et de la ville de Huê en général, a déclaré Dô Ngoc An.

NDEL/VNA/CVN