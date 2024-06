Les personnes handicapées de Dông Nai auront un meilleur accès aux services sociaux

Les personnes handicapées de la province méridionale de Dông Nai devraient bénéficier d'un meilleur accès aux services sociaux et s'intégrer plus facilement dans la société dans le cadre d'un projet lancé le 6 juin.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de lancement du projet visant à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les zones fortement pulvérisées à l'agent orange a été organisée conjointement par le Centre national d'action pour les produits chimiques toxiques et le traitement de l'environnement, l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l'Organisation Catholic Relief Services et le Comité populaire provincial.

Le projet sera réalisé dans 11 districts et villes de Dông Nai de juin 2024 à novembre 2026, dans le but d'étendre les services de santé et de réadaptation pour le groupe, d'améliorer leur niveau de vie et de minimiser les barrières sociales pour eux.

En plus de bénéficierà 4.600 personnes handicapées, le projet offrira une formation à 3.360 fonctionnaires, agents de santé et soignants de la province.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Son Hùng, a demandé aux départements, agences et localités de se coordonner avec Catholic Relief Services et ses partenaires pour mettre en œuvre le projet conformément aux réglementations légales.

Le 5 juin, un événement similaire a eu lieu dans la province méridionale de Binh Phuoc pour lancer le projet.

VNA/CVN