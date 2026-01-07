Le Vietnam accélère le déploiement de la 5G

Si la technologie 4G a marqué l’entrée du Vietnam dans l’ère de l’Internet mobile, la 5G s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique majeur pour bâtir une économie numérique moderne, profonde et performante.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Bien que la commercialisation de cette nouvelle génération de réseau demeure un défi de taille, en raison des investissements initiaux considérables et des délais de rentabilisation prolongés, le Vietnam franchit néanmoins une étape décisive. Les opérateurs nationaux accélèrent le déploiement de leurs infrastructures sur l’ensemble du territoire, posant ainsi les fondations d’un essor rapide des applications technologiques au service de l’État, des entreprises et de la population.

Les effets de cette transition sont déjà perceptibles, notamment dans le secteur agricole, où la connectivité numérique transforme progressivement les pratiques traditionnelles. Depuis août 2025, Viettel Post organise des sessions de vente en direct, ou "livestream", dans plusieurs provinces afin d’aider les agriculteurs à écouler leurs produits.

À titre d’exemple, dans la commune de Sin Hô, les producteurs locaux ont vendu plus de 300 tonnes de yacon (poire de terre) en seulement trois séances de diffusion en ligne.

Grâce à la 5G, les agriculteurs peuvent désormais gérer leurs activités commerciales directement depuis leurs champs ou leurs jardins, tout en accédant à des consommateurs répartis sur l’ensemble du territoire national. Parallèlement, l’Internet des objets (IoT) commence à se généraliser, permettant un suivi précis de la température, de l’humidité et des conditions météorologiques afin d’optimiser la production.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, l’année 2025 marque un tournant important, avec une couverture réseau atteignant plus de 90% de la population. L’opérateur Viettel a déjà mis en service quelque 30.000 stations de base 5G, dépassant largement les engagements initialement pris auprès du gouvernement.

Toutefois, si la 5G progresse rapidement dans des domaines tels que le commerce électronique, les experts estiment que le développement des usines intelligentes et des villes connectées nécessitera davantage de temps, une implication accrue du secteur privé ainsi qu’un soutien renforcé de l’État. Nguyên Duy Lam, expert chez Huawei Vietnam, souligne notamment la nécessité pour le gouvernement de mettre en place des mécanismes incitatifs afin d’encourager les entreprises à adopter pleinement ces solutions technologiques innovantes.

Du côté de Viettel Telecom, l’investissement massif dans la 5G s’inscrit dans l’objectif de construire des infrastructures numériques nationales stratégiques, conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW. Les premiers résultats sont jugés encourageants : les abonnés 5G représentent déjà près de la moitié des nouveaux contrats de l’opérateur, tandis que la consommation de données et la satisfaction des clients affichent une progression constante. À court terme, le déploiement d’assistants virtuels destinés aux ménages et aux entreprises viendra renforcer cet écosystème numérique.

Cette dynamique de modernisation s’étend également à la gestion urbaine, notamment à Hanoï. L’utilisation de caméras dotées d’intelligence artificielle a contribué à améliorer la fluidité du trafic et le respect du code de la route. Dans le cadre du projet "Smart City 3.0", MobiFone teste actuellement des solutions de secours par drones capables d’intervenir de manière autonome en cas d’incendie ou de surveiller les zones à risque d’inondation.

Ces innovations visent à relever les principaux défis de la capitale, tels que les embouteillages, la pollution et la sécurité publique, grâce à l’exploitation de données en temps réel.

À partir de 2026, conformément à l’esprit de la Résolution n°57-NQ/TW, l’application de la 5G devrait véritablement connaître une accélération au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement socio-économique du pays.

VNA/CVN