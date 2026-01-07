Les produits labellisés "Coche verte" abondent les rayons pour le Têt

Les supermarchés et centres commerciaux de Hô Chi Minh-Ville s’animent à l’approche du Nouvel An lunaire 2026 (Têt), avec des produits labellisés "Coche verte", gage de leur origine et de leur qualité, de plus en plus présents dans les rayons.

Photo : NNMT/CVN

Au centre commercial AEON Mall Tân Phu Celadon, les clients font leurs provisions de produits essentiels tels que riz, haricots, légumes et viande pour les repas du Têt. Nombre d’entre eux affirment que le label "Coche verte" leur inspire davantage confiance.

Les détaillants font état d’une demande croissante pour ces produits. AEON Vietnam compte actuellement 130 références produits certifiées "Coche verte", tous les produits échantillonnés répondant aux normes de qualité.

L’enseigne encourage ses fournisseurs à étendre la certification "Coche verte" aux produits du Têt, tels que les confiseries, les fruits confits et les spécialités régionales. De son côté, Bach Hoa Xanh propose 1.558 produits dans le cadre de ce programme, et sa consommation mensuelle de produits certifiés "Coche vert" progresse de 6 à 7%.

Après plus de 18 mois de mise en œuvre, le programme a rencontré un vif succès sur le marché. À ce jour, 12 grandes chaînes de distribution modernes, dont Saigon Co.op, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bach Hoa Xanh et WinCommerce, y ont adhéré. Au total, 389 fournisseurs et 4.012 produits ont été certifiés et sont largement distribués dans toute la ville.

Selon le secteur municipal de l’industrie et du commerce, les ventes de produits certifiés «Coche verte» ont augmenté de plus de 20% par rapport aux débuts du programme, témoignant d’une nette tendance vers une consommation plus sûre et de qualité plus constante.

Initialement mis en œuvre à titre expérimental pour les légumes et les fruits de provinces telles que Lâm Dông et Dông Nai, le programme s’est étendu à la viande, aux œufs, aux aliments transformés, aux confiseries et aux spécialités du Têt, diversifiant considérablement la gamme de produits et élargissant la participation à l’échelle nationale.

Vo Hoàng Anh, directeur du développement des marques de distributeur à Saigon Co.op, a déclaré que l’enseigne était pionnière dans l’adhésion au programme de labellisation verte, réunissant près de 100 fournisseurs et plus de 1.200 produits certifiés.

Il a souligné que malgré le déploiement par Saigon Co.op de la communication et des codes de traçabilité pour les produits labellisés «Coche verte» dans ses plus de 800 points de vente, la sensibilisation des consommateurs reste inégale. Il est donc nécessaire d’investir davantage dans la communication, d’élaborer des critères d’évaluation des fournisseurs plus complets et de mettre en place des mécanismes d’incitation tels que des récompenses, des crédits verts et un soutien financier pour les entreprises respectueuses des normes.

Nguyễn Nguyên Phuong, directeur adjoint du Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que les inspections et le contrôle qualité seraient renforcés et que les résultats des tests seraient rendus publics. Les entreprises non conformes feront l’objet de contrôles réguliers et seront exclues du programme, tandis que les entreprises respectueuses des normes seront reconnues et accompagnées afin de promouvoir l’adhésion et de favoriser un environnement concurrentiel sain et équitable.

Le département prévoit d’élargir la participation des fournisseurs tout en renforçant les contrôles de qualité. Des prélèvements réguliers, la publication des résultats et l’exclusion stricte des contrevenants du programme seront mis en œuvre, ainsi que des mesures de reconnaissance et de soutien pour encourager le respect des règles et une concurrence loyale pendant la période du Têt.

VNA/CVN