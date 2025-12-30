Viettel teste avec succès le réseau 5G Advanced

La compagnie générale Viettel Networks (relevant du Groupe de l’Industrie et des Télécommunications de l’Armée) a annoncé avoir testé avec succès le réseau mobile 5G Advanced, atteignant un débit supérieur à 7,3 Gbps, soit six fois la vitesse actuelle de la 5G SA au Vietnam.

Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives d’applications et permet de diversifier les services sur la plateforme 5G.

La percée en matière de vitesse lors de ce premier essai de la 5G Advanced au Vietnam repose sur la technologie d’agrégation de porteuses (CA - Carrier Aggregation), qui permet aux terminaux mobiles de se connecter simultanément à plusieurs bandes de fréquences pour l’échange de données, au lieu d’une seule comme auparavant.

Lors des tests, Viettel a agrégé les bandes 2600 MHz, C-Band et mmWave, atteignant ainsi une vitesse de téléchargement de plus de 7,3 Gbps, nettement supérieure à celle de la 5G actuelle.

Les activités de recherche et d’expérimentation ont été menées par Viettel en coopération avec les partenaires Ericsson et MediaTek depuis août 2025. Les ingénieurs de Viettel ont déployé un réseau 5G Advanced reposant sur le réseau 5G Core et des stations de base 5G gNodeB multi-bandes fournies par Ericsson.

Les essais ont été réalisés sur des terminaux spécialisés équipés du chipset M90 de MediaTek, conçu spécifiquement pour les tests de la 5G Advanced, conforme à la norme 3GPP Release 17 et compatible avec la 5G Advanced Release 18 en cours de finalisation, récemment présentée lors du Mobile World Congress (MWC) 2025.

Considérée comme une évolution majeure de la 5G et une étape préparatoire vers la 6G, la 5G Advanced est appelée à transformer en profondeur l’expérience des utilisateurs mobiles.

L’agrégation de bandes de fréquences permet non seulement des connexions plus rapides, mais aussi plus stables et fiables, en combinant la large couverture des basses fréquences et les débits élevés des hautes fréquences, réduisant ainsi les coupures de réseau et les latences lors du visionnage de vidéos ou des jeux en ligne.

Selon Hoàng Binh Son, vice-directeur général de la Viettel Networks, le groupe mène de manière proactive la recherche et la maîtrise des technologies les plus avancées, en phase avec les évolutions mondiales et prêt à les déployer au Vietnam.

Viettel poursuit actuellement l’expérimentation de nouvelles technologies et de nouveaux services sur la plateforme 5G afin d’élargir les champs d’application, de diversifier l’offre et de faire des télécommunications un levier majeur de l’automatisation, de l’industrie intelligente et des technologies de pointe dans le pays.

En 2026, Viettel prévoit de déployer la 5G Advanced sur les bandes de fréquences 700 MHz et 2600 MHz déjà attribuées à la 5G, ce qui permettra une augmentation de 15% des débits.

La 5G Advanced revêt une valeur particulière lors de grands événements et de rassemblements de masse, en éliminant les phénomènes de congestion liés au manque de ressources. Viettel ambitionne d’atteindre une vitesse de 10 Gbps en poursuivant la recherche et le développement des technologies d’agrégation de bandes.

Pour sa part, Rita Mokbel, présidente d’Ericsson Vietnam, a souligné que, bâtie sur les fondations de la 5G, la 5G Advanced offre une expérience utilisateur stable et performante en toutes circonstances et en tout lieu, tout en permettant d’ajuster et d’optimiser les caractéristiques du réseau afin d’en maximiser l’efficacité.

Ericsson continuera de coopérer étroitement et de manière stratégique avec Viettel pour développer les capacités de la 5G Advanced, en vue de construire une infrastructure de réseau plus intelligente, plus efficace et plus sécurisée.

Depuis l’annonce officielle de la commercialisation de ses services en octobre 2024, Viettel est à ce jour le seul opérateur vietnamien à déployer simultanément les réseaux 5G SA et 5G NSA à l’échelle nationale.

En 2025, Viettel a remporté avec succès l’enchère pour la bande de fréquences 700 MHz destinée à la 5G, considérée comme une "fréquence en or" pour la couverture. Avec 30.000 stations 5G installées à fin décembre 2025, le réseau 5G de Viettel couvre désormais 90% des zones extérieures et 70 % des zones intérieures sur l’ensemble du territoire national.

