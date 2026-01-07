Évaluation des impacts de l’IA sur les secteurs et les industries

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des Sciences et des Technologies, de rédiger un rapport sur les impacts de l’intelligence artificielle (IA) sur les secteurs et les industries.

Le rapport, qui devra être remis au Premier ministre au premier trimestre 2026, servira de base à l’élaboration de stratégies de reconversion et de perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre dans les secteurs et industries les plus touchés par l’IA.

Afin d’accélérer la numérisation et la restructuration des industries, le Premier ministre a appelé à la mise en place rapide de "complexes industriels numériques" et de "super centres de données", ainsi qu’à la promotion du développement d’une "agriculture de haute technologie - agriculteurs numériques - et de zones rurales intelligentes".

Dans le même temps, le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'une mise en œuvre effective du programme "Les Vietnamiens privilégient l’utilisation des produits vietnamiens".

Dans les secteurs des services et du commerce, il a insisté sur la nécessité de construire des écosystèmes numériques intelligents et modernes, de stimuler la consommation dans un environnement numérique et de promouvoir le développement du commerce électronique, ainsi que de promouvoir les paiements dématérialisés.

En matière d’environnement, il a appelé à renforcer la double transformation (verte et numérique) et à promouvoir l’application des technologies numériques pour une meilleure adaptation au changement climatique.

Pour une société numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les échelons inférieurs à accélérer la transformation numérique des services essentiels tels que la santé, l’éducation et l’emploi.

Il a affirmé qu’un filet de sécurité sociale numérique devait être mis en place afin d’accroître la transparence et l’efficacité, et de garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Il a chargé le ministère des Sciences et des Technologies, ainsi que les ministères et agences concernés, d’élaborer rapidement les textes législatifs encadrant la mise en œuvre des lois relatives aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, adoptées par l’Assemblée nationale.

Le ministère des Sciences et des Technologies devra s’attacher à améliorer le cadre juridique des partenariats public-privé dans le domaine technologique et à concevoir des environnements d’expérimentation pour les nouveaux modèles économiques.

Le ministère des Sciences et des Technologies élaborera et soumettra au Premier ministre, pour examen et publication, un Programme de développement de l’économie et de la société numériques pour la période 2026-2030.

Le ministère de la Police sera chargé, en coordination avec les organismes compétents, de formuler et de soumettre au gouvernement, pour examen et approbation, un Cadre national pour l’économie numérique en janvier 2026.

Ce Cadre devra aborder des points essentiels tels que le partage des données entre les secteurs public et privé, la tarification des données, leur commercialisation, leur utilisation et leur gouvernance.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la mise en œuvre de mesures globales pour mobiliser les ressources nécessaires au développement de l’économie et de la société numériques, en s’appuyant sur le principe suivant : les capitaux publics pilotent et stimulent les investissements privés et étrangers dans le processus de numérisation.

Il a également appelé à accélérer le déploiement de la 5G sur l’ensemble du territoire et le développement des plateformes de cloud computing vietnamiennes afin de garantir la capacité de traitement des mégadonnées et de l’intelligence artificielle.

Il a chargé le ministère de la Sécurité publique de prendre des mesures pour atténuer les effets néfastes du cyberespace sur les populations vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les habitants des zones reculées et insulaires.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé d’accélérer les négociations et de finaliser les procédures d’adhésion du Vietnam à l’Accord de partenariat pour l’économie numérique (DEPA), un nouveau type d’instrument de politique commerciale internationale, initié par le Chili, la Nouvelle‑Zélande et Singapour.

