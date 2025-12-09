Le Vietnam accélère la transition vers une gestion forestière moderne et durable

Le Vietnam accélère sa transition vers une gestion forestière moderne et durable, avec pour objectif que 70% des forêts à usage spécifique et des forêts protégées adoptent des technologies intelligentes pour le stockage des données, la surveillance, le suivi et la conservation de la biodiversité, a déclaré l’Administration des forêts du Vietnam (VNFOREST) lors de sa conférence annuelle d’examen, lundi, au parc national de Pu Mat, dans la province de Nghê An (Centre).

Le Vietnam gère actuellement 14,87 millions d’hectares de forêts, dont 10,13 millions d’hectares de forêts naturelles et 4,74 millions d’hectares de forêts plantées, soit un taux de couverture forestière de 42,03%.

Le rapport national sur l’état des forêts de 2024 fait état de 14,874 millions d’hectares de terres boisées, soit 44,89% du territoire national, soulignant le rôle essentiel du secteur forestier dans l’écosystème et le développement durable.

S’exprimant lors de l’événement, le directeur général de la VNFOREST, Trân Quang Bao, a déclaré que ces zones englobent la plupart des écosystèmes forestiers clés du pays et sont essentielles à la conservation de la biodiversité, à la prévention des catastrophes, à la protection des sols et de l’eau, à la lutte contre le changement climatique, à l’écotourisme et à la défense nationale.

"En tant qu’agence chargée de conseiller l’État en matière de gestion forestière, nous sommes attachés à une gestion durable des forêts, à la conservation de la biodiversité et à l’amélioration des services écosystémiques forestiers", a-t-il affirmé.

Forêts à usage spécifique

Le système de forêts à usage spécifique du Vietnam comprend 35 parcs nationaux, 56 réserves naturelles, 18 aires de conservation des espèces et des habitats, 63 sites de protection du paysage et du patrimoine culturel et historique, ainsi que diverses forêts de recherche.

Les plus vastes zones de forêts à usage spécifique se trouvent dans la province de Dak Lak (224.300 ha), la province de Quang Tri (176.400 ha), la province de Nghê An (167.500 ha), la ville de Dà Nang (158.800 ha) et la province de Lâm Dông (149.400 ha).

Les forêts de protection sont concentrées dans les moyennes terres et les montagnes du nord, les provinces de Nghê An, Lâm Lâm Dông, Tuyên Quang, Son La et Gia Lai abritant les plus grandes superficies.

Anja Barth, conseillère technique principale de l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) Vietnam, a souligné que considérer les forêts à usage spécifique et les forêts de protection comme faisant partie d’un réseau interconnecté à l’échelle du paysage renforce la conservation efficace et durable.

Elle a déclaré que la stratégie de développement forestier du Vietnam, ses plans pour la biodiversité et le ferme engagement des gestionnaires forestiers placent le pays sur la bonne voie pour un réseau forestier plus résilient, mieux connecté et plus efficace.

Engagement du Vietnam

Grâce à la coopération internationale, aux échanges de connaissances et à une meilleure coordination nationale, la conférence annuelle d’examen de 2025 vise à renforcer les efforts du Vietnam en matière de conservation de la biodiversité, de réforme des politiques, d’augmentation des stocks de carbone, d’adoption de technologies, de transformation numérique et d’atténuation du changement climatique.

De janvier à novembre de cette année, le Vietnam a recensé 2.814 cas d’exploitation forestière illégale et d’incendies de forêt, soit une baisse de 426 cas (17,5%) par rapport à la même période 2024. La superficie forestière endommagée a diminué de 527 hectares (près de 33%) pour atteindre 1.059 hectares.

Un progrès notable de la stratégie forestière a été la mise en place de mécanismes de financement durable par le biais des paiement pour services environnementaux forestiers (PSEF).

Depuis 2011, les PSEF ont généré plus de 29 billions de dôngs (1,1 milliard de dollars), soit environ 1,7 billion de dôngs par an, soutenant les propriétaires forestiers et assurant des moyens de subsistance à près de 500.000 ménages, principalement issus de minorités ethniques, directement impliqués dans la protection des forêts.

Les délégués se sont engagés à maintenir la protection des forêts et de la biodiversité conformément à la loi forestière, à la Stratégie de développement forestier du Vietnam 2021-2030 (avec une vision à l’horizon 2050) et au Plan national forestier.

Parmi les objectifs clés pour 2030 figurent l’extension de la superficie des forêts à usage spécifique de 2,2 millions d’hectares à 2,455 millions d’hectares et l’augmentation du nombre de forêts à usage spécifique et de forêts de protection de 176 à 225 sites.

Le Vietnam vise également à ce que chaque zone forestière gérée par des propriétaires forestiers institutionnels soit gérée durablement d’ici 2030, renforçant ainsi la biodiversité, les fonctions de protection des forêts et réduisant les infractions à la législation forestière.

