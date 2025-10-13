Les gardes forestiers de Quang Tri reçoivent deux calaos bruns, espèce menacée

La station de protection forestière de Kim Ngân, sous la direction provinciale de la protection forestière de Quang Tri, a reçu deux calaos bruns, une espèce menacée, d’un habitant local, afin de les transférer au parc national de Phong Nha-Ke Bàng pour y être soignés et relâchés dans la nature.

Les oiseaux s’étaient auparavant envolés vers le domicile de Hô Va Li, un habitant du village de Hà Lec, dans la commune de Kim Ngân. Conscient qu’il s’agissait peut-être d’une espèce rare, il a rapidement informé les autorités et les a remis volontairement, conformément à la réglementation.

Selon la station de protection forestière de Kim Ngân, les deux calaos ont été identifiés comme des Anorrhinus austeni, une espèce classée dans le groupe IB, un groupe d’animaux forestiers précieux et menacés bénéficiant d’une protection stricte. Ils ont été confiés au centre de sauvetage et de conservation du parc pour y être soignés et réhabilités avant d’être relâchés dans leur habitat naturel une fois leur santé pleinement rétablie.

Quang Tri a constaté ces dernières années une sensibilisation et un engagement croissants de la communauté en faveur de la protection des forêts et de la faune sauvage. De plus en plus d’habitants confient volontairement des animaux sauvages et rares aux autorités locales, contribuant ainsi à promouvoir une attitude positive et responsable envers la conservation de la nature.

