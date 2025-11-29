Le Parc national de Côn Dao rejoint la Liste verte de l'UICN

Le Parc national de Côn Dao à Hô Chi Minh-Ville a officiellement obtenu la prestigieuse certification de la Liste verte de l’UICN, devenant le 3ᵉ site protégé du Vietnam et le 101ᵉ au monde à recevoir cette reconnaissance internationale pour sa gestion efficace et équitable de la conservation.

>> Côn Dao : un havre de paix pour les tortues marines

>> Transformer le carbone en atout : Côn Dao développe un modèle d’économie verte

>> Le Parc national de Côn Dao relâche 120.000 bébés tortues en mer

Photo : Parc national de Côn Dao

Le Parc national de Côn Dao, situé à Hô Chi Minh-Ville, a reçu officiellement la prestigieuse certification Liste verte de l’UICN, devenant ainsi la 3e aire protégée du Vietnam et la 101e au monde à obtenir cette reconnaissance internationale pour sa gestion efficace et équitable de la conservation.

Le certificat a été remis le 29 novembre lors d’une cérémonie co-organisée par le conseil d’administration du parc et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), au siège du parc sur l’île de Côn Dao.

Lancée officiellement en 2014 à l’occasion du Congrès mondial des parcs, la Liste verte constitue désormais une référence mondiale pour l’ensemble de la communauté de la conservation de la nature. Le programme est dirigé conjointement par la commission mondiale des aires protégées de l’UICN et par le Secrétariat de l’UICN.

La Liste verte est fondée sur un standard applicable à toutes les aires protégées, une labellisation, et un réseau d’expert.es et de gestionnaires. Elle est un outil d’évaluation pour mesurer et suivre la qualité de la gestion à l’échelle du site et à l’échelle du réseau d’aires protégées.

Pour être inscrit sur la Liste verte, un site doit répondre à l’ensemble des 17 critères et des 50 indicateurs associés aux quatre piliers de la Liste verte, à savoir une bonne gouvernance, une conception et planification solides, une gestion efficace et une conservation réussie.

Photo : VNA/CVN

Le Parc national de Côn Dao a entamé son processus d’inscription sur la Liste verte en 2020, après une auto-évaluation rigoureuse et la collecte de preuves. Malgré des conditions difficiles, le parc a démontré une solide capacité de gouvernance et des résultats probants en matière de conservation, achevant la phase de candidature en seulement trois mois - un record au Vietnam.

Le Dr Dindo Campilan, directeur régional de l’UICN pour l’Asie et l’Océanie, a déclaré que cette certification marquait un jalon important qui appelle à des succès continus et accrus. "Avec l’intégration de Côn Dao à Hô Chi Minh-Ville, l’île bénéficiera de meilleures opportunités pour concilier conservation et développement durable, et l’UICN est prête à soutenir son ambition de devenir une aire protégée modèle en Asie".

Une riche biodiversité terrestre et marine

Le Parc national de Côn Dao protège plus de 1.725 espèces marines, plus de 1.000 ha de récifs coralliens et 300 ha d’herbiers marins.

La biodiversité terrestre de l’île comprend plus de 1.077 espèces végétales et 155 espèces animales, dont plusieurs espèces endémiques et menacées comme les tortues marines, les dugongs, les écureuils noirs de Côn Dao, les salanganes et les fous à pieds rouges.

Un succès remarquable est le rétablissement des populations de tortues marines. Entre janvier 2023 et novembre 2025, plus de 2.100 tortues ont pondu plus de 6.300 nids contenant plus de 604.000 œufs. Plus de 436.000 bébés tortues ont été relâchés en mer, contribuant ainsi de manière significative à la biodiversité marine.

Le parc comprend 5.890 ha de forêt tropicale sempervirente, soit 77,5% de la superficie naturelle de l’archipel, et une zone marine protégée de 14.000 ha. Ces zones sont reconnues dans les plans nationaux relatifs à la foresterie, à l’aménagement spatial marin, à la protection des ressources halieutiques et à la conservation de la biodiversité, avec une vision à long terme à l’horizon 2050.

Photo : Parc national de Côn Dao

Des pratiques de gestion transparentes et une forte participation des communautés locales ont joué un rôle essentiel pour permettre au parc d’obtenir et de maintenir son statut. Le parc rejoint ainsi la réserve naturelle des zones humides de Vân Long et le parc national de Cát Tiên parmi les trois sites de la Liste verte du pays.

Nguyên Khac Pho, directeur du conseil de gestion du Pparc national de Côn Dao, a déclaré que cette certification reconnaissait l’engagement du parc envers les normes internationales.

"Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives de coopération internationale et d’accès aux financements pour la conservation", a-t-il ajouté.

L’Asie compte actuellement 31 sites inscrits sur la Liste verte, soit 30% du total mondial. Huit parcs et réserves nationaux supplémentaires du Vietnam participent désormais au processus d’inscription sur la Liste verte.

L’inscription de Côn Dao sur la Liste verte de l’UICN a été approuvée en septembre par la directrice générale de l’UICN, Grethel Aguilar, et annoncée officiellement lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Abou Dhabi en octobre. Cette reconnaissance confirme le rayonnement international de Côn Dao et témoigne de l’engagement constant du pays en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable.

VNA/CVN