Hanoï : nouvelles normes d’émissions pour les voitures

Les véhicules produits entre 2017 et 2021 devront atteindre le niveau d’émissions 4 à partir du 1 er janvier 2027 lorsqu'ils circulent à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vient d’annoncer le calendrier officiel d’application des normes nationales d’émissions pour les voitures, avec un resserrement progressif des mesures jusqu'en 2032.

Les voitures particulières produites entre 2017 et fin 2021 circulant sur les territoires de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville devront répondre au niveau d’émissions 4 à compter du 1er janvier 2027.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé, le 28 novembre, une décision fixant le calendrier d’application du Règlement technique national relatif aux émissions des véhicules automobiles en circulation sur le réseau routier.

Cette décision s’applique à toutes les organisations et individus liés à la gestion, au contrôle technique et à l’utilisation de véhicules automobiles équipés de moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression, en circulation au Vietnam.

Elle ne concerne pas : les véhicules immatriculés à l’étranger et autorisés temporairement à entrer au Vietnam pour le transit, les foires, conférences, expositions, évènements sportifs ou touristiques ; les véhicules dépendant du ministère de la Défense ou du ministère de la Police utilisés à des fins de défense ou de sécurité nationale.

Feuille de route pour l’application des normes d’émission automobile • Véhicules produits avant 1999 Niveau 1 (équivalent Euro 1) • Véhicules produits entre 1999 et fin 2016 Niveau 2 (équivalent Euro 2) • Véhicules produits entre 2017 et fin 2021 Niveau 3 (équivalent Euro 3) Ces trois catégories seront soumises aux normes nationales d’émissions pour les voitures à partir du 1er mars 2026.

Pour les voitures produites entre 2017 et fin 2021, circulant à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, le niveau 4 (équivalent Euro 4) s’appliquera à compter du 1er janvier 2027.

Les véhicules produits à partir de 2022 seront soumis au niveau 4 dès l’entrée en vigueur de la décision, puis au niveau 5 (Euro 5) à partir du 1er janvier 2032.

Par ailleurs, pour les véhicules de l’année 2022 et ultérieurs circulant à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, le niveau 5 s’appliquera dès le 1er janvier 2028.

À compter du 1er janvier 2029, tout véhicule circulant sur le territoire de Hanoï ou de Hô Chi Minh-Ville devra respecter au minimum le niveau 2 d’émissions.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement sera chargé de guider la mise en œuvre du calendrier, tout en poursuivant l’étude de normes plus strictes afin de proposer au Premier ministre les étapes réglementaires suivantes.

La décision entrera en vigueur le 1er mars 2026.

Les cinq niveaux d’émissions sont définis dans le Règlement technique national relatif aux émissions des véhicules automobiles en circulation, publié par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Luân Dung - Câm Sa/CVN