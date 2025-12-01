Un loris pygmée et des dizaines d’oiseaux retrouvent la liberté à Nghê An

La sous-direction des gardes forestiers de Quynh Luu-Hoàng Mai (province de Nghê An) a confirmé, le 29 novembre, avoir relâché dans leur habitat naturel un loris paresseux pygmée ( Nycticebus pygmaeus) et plusieurs oiseaux sauvages, suite à leur remise volontaire par des résidents locaux.

Photo : Hong Dien/CVN

Le primate rare, pesant 0,5 kg, a été découvert par Hô Van Thom lors de travaux agricoles. Conscient que l'animal figure dans le Livre rouge du Vietnam et le groupe IB du décret gouvernemental 84/2021/ND-CP, ce citoyen a alerté les autorités compétentes.

Classé "en danger" (EN) et protégé par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ce petit primate aux grands yeux caractéristiques constitue une espèce prioritaire pour la conservation.

Le 28 novembre, des gardes forestiers de Quynh Luu-Hoàng Mai ont également réceptionné et libéré trois zostérops, un merle noir, une poule d’eau et vingt autres oiseaux indigènes.

Auparavant, le 27 novembre, deux autres habitants avaient remis quatre éperviers et deux bulbuls orphées trouvés dans la zone forestière du mont Ru The. Après les vérifications sanitaires et les procédures légales d'usage, l'ensemble de ces animaux a retrouvé la liberté, témoignant d'une prise de conscience communautaire envers la protection de la faune sauvage.

VNA/CVN