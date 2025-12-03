Approuver la liste des projets énergétiques nationaux prioritaires

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a approuvé une nouvelle liste de projets nationaux importants et de projets clés du secteur énergétique, constituant ainsi l’une des mises à jour les plus complètes de la planification du développement énergétique du Vietnam ces dernières années.

La décision n°2634/QD-TTg, publiée le 2 décembre, concerne les projets de grande envergure relevant du Comité directeur de l’État des programmes nationaux importants et les projets énergétiques clés, créé par le gouvernement le mois dernier.

Elle comprend 32 projets de production d’électricité - 21 centrales thermiques, neuf centrales hydroélectriques et deux parcs éoliens en mer - ainsi que sept installations de stockage de GNL.

Sept projets de production d’électricité à partir de gaz ; de nombreuses lignes de transport et sous-stations, dont 12 projets de raccordement au réseau, huit projets visant à accroître les importations d’électricité et 14 projets de renforcement de la capacité de transport pour les principaux centres de consommation.

La liste comprend également un projet de raffinage et de pétrochimie, l’extension de la raffinerie de Dung Quât et trois pôles régionaux pour l’industrie et les services liés aux énergies renouvelables à Hô Chi Minh-Ville, Khanh Hoa et la région du Centre-Sud - Sud, dont une usine de fabrication de câbles sous-marins à haute tension destinée aux projets d’énergies renouvelables en mer.

Les principaux projets électriques de la liste vont des centrales alimentées au GNL à Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Nghi Son, Quang Trach, Hai Lang, Cà Na, Bac Liêu et Long An aux extensions hydroélectriques de Tri An, Tuyên Quang, Ban Chat, Lai Châu et Son La.

Les projets éoliens offshore comprennent des développements dans la zone offshore du centre-sud et un projet d’énergie éolienne orienté vers l’exportation approvisionnant Singapour et la Malaisie.

Le programme d’infrastructures GNL comprend des installations de stockage reliées à des centrales électriques dans les provinces de Quang Ninh, Thai Binh, Nghi Son, Hai Lang, Cà Na, Bac Liêu et Vung Ang.

Conformément à la décision, le ministère de l’Industrie et du Commerce est tenu de réviser la liste et de proposer des ajustements, le cas échéant, afin de tenir compte de l’évolution de la demande énergétique, de la capacité du réseau et des conditions d’investissement. Cette nouvelle liste remplace la décision n°270/QĐ-TTg, publiée en avril 2024.

Ce portefeuille actualisé orientera la mise en œuvre par le Comité directeur de l’État, créé en novembre par la décision n°2433/QD-TTg et présidé par le vice-Premier ministre Bui Thanh Son.

Ce comité est chargé de la coordination interministérielle, du règlement des problèmes intersectoriels et de l’accélération de la préparation et de l’exécution des projets énergétiques nationaux stratégiques.

La forte expansion industrielle du Vietnam alimente une croissance soutenue de la demande d’électricité. Selon le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 (Plan ajusté de l’électricité VIII), la consommation d’électricité commerciale devrait croître de 7,2% à 8,2 % par an entre 2026 et 2030, pour atteindre 500 à 558 milliards de kWh en 2030.

La charge de pointe est estimée entre 89.655 et 99.934 MW, ce qui reflète l’ampleur des nouvelles capacités nécessaires pour soutenir une croissance du PIB d’environ 10% par an durant cette période.

VNA/CVN