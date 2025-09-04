Le Vietnam aborde avec ambition la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC

Le Vietnam rejoindra dix autres équipes d’Asie du Sud-Est pour participer aux éliminatoires de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans de l’AFC 2026, qui débuteront début septembre.

Photo : CTV/CVN

Les équipes d’Asie du Sud-Est participeront au tour de qualification aux côtés de 33 autres équipes venues de toute l’Asie pour se disputer les 15 places disponibles pour la phase finale, prévue au début de l’année prochaine.

Sur les 11 nations d’Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, le Myanmar et le Cambodge accueilleront leurs matchs de groupe respectifs.

Plusieurs équipes de la région affronteront notamment des adversaires familiers. Par exemple, le Vietnam affrontera Singapour dans le groupe C ; la Thaïlande affrontera la Malaisie dans le groupe F, et l’Indonésie rencontrera le Laos dans le groupe J.

Le Cambodge, quant à lui, a été placé dans un groupe relevé aux côtés de l’Irak, d’Oman et du Pakistan. Le Myanmar aura une tâche encore plus ardue, avec des matchs contre le Japon, champion en titre, ainsi que contre l’Afghanistan et le Koweït.

Trois équipes d’Asie du Sud-Est - les Philippines, le Brunei et le Timor-Leste - se déplaceront hors de la région pour leurs qualifications.

Les Philippines se rendront au Tadjikistan, où elles affronteront le pays hôte, ainsi que la Syrie et le Népal.

Le Timor-Leste affrontera l’Australie et les Îles Mariannes du Nord à Xi’an, en Chine. Le Brunei devra affronter le Qatar, Bahreïn et l’Inde, ce qui représente le plus long voyage.

Selon les analystes du football régional, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie sont considérés comme les principaux prétendants à la qualification pour la phase finale en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam a été placé dans le Groupe H, aux côtés du Yémen, de Singapour et du Bangladesh. Les matchs de groupe auront lieu à 16h et 19h les 3, 6 et 9 septembre.

VNA/CVN