Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC : le Vietnam avec Hong Kong et Guam

Le Vietnam a été tiré au sort pour intégrer le Groupe de qualification pour la Coupe d’Asie féminine U17 2026 de l’AFC, à l’issue d’un tirage au sort organisé jeudi 7 août en Malaisie.

Le Vietnam évoluera dans le Groupe D aux côtés de Hong Kong (Chine) et de Guam, deux équipes considérées comme moins relevées.

Photo : CTV/VNA/CVN

Les qualifications réunissent 27 équipes réparties en trois groupes de quatre et cinq groupes de trois.

Les huit vainqueurs de groupe rejoindront quatre équipes qualifiées d’office : la République populaire démocratique de Corée, le Japon, la République de Corée et la Chine, qualifiés pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2025 au Maroc.

Prévu du 13 au 17 octobre 2025, le tour de qualification verra le Vietnam accueillir ses matchs de groupe, attribués par la Confédération asiatique de football (AFC) à la Fédération vietnamienne de football (VFF). La phase finale se déroulera du 30 avril au 17 mai 2026.

VNA/CVN