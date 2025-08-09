Coupe d’Asie féminine U20 : le Vietnam brille, Hong Kong à l’arraché

Le Vietnam a remporté une victoire éclatante 5-0 face à Singapour lors de son premier match des éliminatoires du Groupe B de la Coupe d’Asie féminine U20 de l’AFC 2026, le 6 août, à Hanoï.

>> L'équipe féminine du Vietnam en tête du classement FIFA d'Asie du Sud-Est

L’équipe locale a lancé l’offensive dès le coup d’envoi. Lamasan Chantale a raté une réception facile dès la troisième minute, mais la gardienne de Singapour ayant été épargnée après que Luu Hoàng Vân ait raté son tir.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Luu Hoàng Vân a été plus efficace à la 15e minute : sa course sinueuse a semé la pagaille dans la surface singapourienne, Nguyên Vinh Thuc Nghi en profitant pour marquer du plat du pied l’ouverture du score.

Nguyên Thi Thuy Linh a manqué son occasion d’accroître l’écart après que sa tentative sur coup franc indirect a été contrée par une ligne de joueuses singapouriennes sur la ligne de but.

L’entraîneur Masahiko Okiyama a demandé à son équipe vietnamienne d’accélérer après la pause, et il n’a fallu que trois minutes pour doubler la mise grâce à une frappe individuelle de Y Za Luong, qui a conclu avec précision dans la lucarne.

Le Vietnam était désormais dans son rythme, inscrivant le troisième but à la 50e minute, après une nouvelle course fulgurante de Luu Hoang Vân avant de servir Nguyên Ngô Thao Nguyên pour une conclusion facile.

Malgré ses efforts, Singapour a encaissé d’autres buts en fin de match : un centre maladroit de Nguyên Thi Thuong à la 86e minute a lobé Lamasan Chantale, avant que Cà Thi Phuong ne marque à bout portant deux minutes plus tard, scellant une victoire éclatante.

Dans les autres matchs du groupe, Hong Kong (Chine) a battu la République kirghize 2-1. La Hongkongaise Wei Lan a inscrit le but de la tête sept minutes après la reprise.

Alina Gaparova a pris le contrôle du ballon et a inscrit l’égalisation d’une frappe à ras de terre à la 68e minute.

La remplaçante Wong Tsz Kiu a servi Anke Leung, qui s’est démarquée par une course au-dessus du dernier défenseur kirghize pour inscrire le but de la victoire.

Les deux vainqueurs se rencontreront le 8 août où trois autres points pourraient bien obtenir un billet anticipé pour la finale.

VNA/CVN