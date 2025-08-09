icon search
Coupe d’Asie féminine U20 : le Vietnam brille, Hong Kong à l’arraché

Le Vietnam a remporté une victoire éclatante 5-0 face à Singapour lors de son premier match des éliminatoires du Groupe B de la Coupe d’Asie féminine U20 de l’AFC 2026, le 6 août, à Hanoï.

L’équipe locale a lancé l’offensive dès le coup d’envoi. Lamasan Chantale a raté une réception facile dès la troisième minute, mais la gardienne de Singapour ayant été épargnée après que Luu Hoàng Vân ait raté son tir.

L’entraîneur principal de l’équipe U20 de Singapour, Fazrul Nawaz, prend la parole. 
Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Luu Hoàng Vân a été plus efficace à la 15e minute : sa course sinueuse a semé la pagaille dans la surface singapourienne, Nguyên Vinh Thuc Nghi en profitant pour marquer du plat du pied l’ouverture du score.

Nguyên Thi Thuy Linh a manqué son occasion d’accroître l’écart après que sa tentative sur coup franc indirect a été contrée par une ligne de joueuses singapouriennes sur la ligne de but.

L’entraîneur Masahiko Okiyama a demandé à son équipe vietnamienne d’accélérer après la pause, et il n’a fallu que trois minutes pour doubler la mise grâce à une frappe individuelle de Y Za Luong, qui a conclu avec précision dans la lucarne.

Le Vietnam était désormais dans son rythme, inscrivant le troisième but à la 50e minute, après une nouvelle course fulgurante de Luu Hoang Vân avant de servir Nguyên Ngô Thao Nguyên pour une conclusion facile.

Malgré ses efforts, Singapour a encaissé d’autres buts en fin de match : un centre maladroit de Nguyên Thi Thuong à la 86e minute a lobé Lamasan Chantale, avant que Cà Thi Phuong ne marque à bout portant deux minutes plus tard, scellant une victoire éclatante.

Dans les autres matchs du groupe, Hong Kong (Chine) a battu la République kirghize 2-1. La Hongkongaise Wei Lan a inscrit le but de la tête sept minutes après la reprise.

Alina Gaparova a pris le contrôle du ballon et a inscrit l’égalisation d’une frappe à ras de terre à la 68e minute.

La remplaçante Wong Tsz Kiu a servi Anke Leung, qui s’est démarquée par une course au-dessus du dernier défenseur kirghize pour inscrire le but de la victoire.

Les deux vainqueurs se rencontreront le 8 août où trois autres points pourraient bien obtenir un billet anticipé pour la finale.

VNA/CVN

