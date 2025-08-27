Le Vietnam envoie quatre athlètes aux Championnats d’Asie des jeunes de MMA 2025

La Fédération vietnamienne des arts martiaux mixtes (VMMAF) a annoncé l’envoi d’une délégation officielle pour les Championnats d’Asie des jeunes de MMA 2025, qui se tiendront du 27 au 31 août à Manama, au Bahreïn.

Ce tournoi continental, organisé pour la première fois par l’Association asiatique des arts martiaux mixtes (AMMA) sous l’égide du Comité olympique asiatique (OCA), a pour objectif de promouvoir le développement des jeunes athlètes de MMA en Asie. Le Vietnam y sera représenté par quatre sportifs.

La compétition est structurée en deux disciplines : le MMA moderne (en tenue de sport) et le MMA traditionnel (en tenue d’arts martiaux). La sélection vietnamienne comprend Nguyên Dinh Huy (65 kg, hommes), Lang Quôc Cuong (55 kg, hommes), Vuong Tri Hai (50 kg, hommes) et Triêu Thu Thuy (45 kg, femmes).

Selon Tông Thi Ngoc Hoa, secrétaire générale adjointe et cheffe du bureau de la VMMAF, la fédération participe activement aux activités de l’AMMA depuis sa création. Elle a notamment rappelé les excellents résultats obtenus lors des Championnats d'Asie de MMA 2023 : une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze, ce qui avait permis au Vietnam de se classer 4e sur 19 pays. Pour cette nouvelle édition, l’objectif est de remporter au moins une médaille.

En marge du tournoi, l’AMMA organise également un programme de formation pour les arbitres et les entraîneurs du 25 au 27 août. La VMMAF y a délégué deux entraîneurs et deux arbitres afin de renforcer les compétences techniques et de s’aligner sur les standards internationaux.

Le Championnat asiatique des jeunes s’inscrit dans le programme de développement du MMA en Asie. Il constitue une plateforme essentielle pour découvrir et former la future génération de champions du continent.

Les arts martiaux mixtes souvent désignés par le sigle anglais MMA pour mixed martial arts, anciennement appelés combat libre ou free-fight, sont un sport de combat de percussion-préhension, combinant les techniques de percussion, telles que coups de pied, de poing, de genou et de coude, et les techniques de préhension en corps à corps, de projections et de soumission ainsi que les techniques particulières de percussion au sol.

En moins de dix ans, le MMA au Vietnam a connu une transformation remarquable. D'un mouvement spontané, il est devenu une discipline sportive structurée, avec des résultats notables sur la scène internationale. La création de la VMMAF en 2020 a marqué un tournant décisif, conduisant à l'organisation régulière de championnats nationaux qui révèlent de nouveaux talents.

