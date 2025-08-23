Tiên Anh accède en finale des Roland-Garros Junior Series by Renault 2025

Le Vietnamien Lê Tiên Anh, seul représentant de la zone Asie du Sud-Est, vient de remporter les Roland-Garros Junior Series by Renault 2025 - Qualifications Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud, le 23 août au matin en Chine.

Photo : VTF/CVN

Le Vietnamien âgé de 14 ans, seul représentant de la zone Asie du Sud-Est, a dû batailler pour venir à bout de la tête de série numéro 1, l’Indien Yashwin Dahiya Dahiya, 7-6, 7-5, en finale au Roland-Garros Club Hainan, Qionghai City, province du Hainan.

Plus tôt, Lê Tiên Anh a battu la deuxième tête de série indienne Ranvir Singh 6-3, 5-7, 6-2 et le Sud-Coréen Bang John Hyun Gyum (numéro 7) au premier tour des éliminatoires du Roland Garros Junior Series dans la province du Hainan, en Chine.

En demi-finale, le 22 août, le champion U14 de la Fédération asiatique de tennis (ATF) a battu le Chinois Taipei Liu Ian 6-3, 6-1.

Cette épreuve de qualification rassemblait 24 garçons et 24 filles de moins de 16 ans, qui s’affrontaient dans un format de poule.

Photo : VTF/CVN

Les meilleurs joueurs de chaque groupe accèdent à la phase à élimination directe, en quête d’un ticket convoité pour les Roland-Garros Junior Series by Renault au Japon.

Lê Tiên Anh et Yashwin Dahiya Dahiya, représentants masculins de cette épreuve, affronteront 14 autres rivaux à Tokyo du 15 au 19 octobre.

Lê Tiên Anh qui était classé n°5 mondial dans la catégorie U14 par Universal Tennis Rating, a remporté les titres en simple et en double lors d’un tournoi de l’ATF en mars dans l’ancienne province de Binh Duong.

Les champions japonais seront directement qualifiés pour les Roland-Garros Juniors 2026 à Paris.

Depuis 2014, Roland-Garros Junior Series by Renault permet aux vainqueurs de décrocher une wild-card pour le tableau Junior de Roland-Garros à l’issue de tournois qualificatifs disputés sur terre battue.

VNA/CVN