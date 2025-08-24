Volley-ball : quatre Vietnamiennes dans le Top 100 mondial

Quatre Vietnamiennes figurent dans le Top 100 mondial du volley-ball féminin, selon le classement 2025 du célèbre site web Volleybox. Une première historique qui illustre l’ascension fulgurante de la sélection nationale.

Photo: TVA/CVN

L’extraordinaire parcours de la sélection nationale féminine du Vietnam continue de faire sensation sur la scène mondiale. Le 11 août dernier, la plateforme de référence Volleybox, considérée comme l’équivalent du site Transfermarkt pour le football, a publié la mise à jour de son classement des meilleures volleyeuses de la planète. Résultat : quatre joueuses vietnamiennes trônent désormais à des positions enviées, confirmant le nouveau statut du volley-ball vietnamien.

Parmi elles, Trân Thi Thanh Thúy signe un exploit monumental en atteignant la 14e place mondiale - un classement rigoureusement établi sur la base des performances annuelles en compétition.

En 2025, elle a pris part à dix tournois majeurs, de la prestigieuse Coupe des Nations féminine de l’AVC (AVC Nations Cup) à la Coupe Vietnam Hùng Vuong, en passant par le championnat de Turquie en club. Son parcours a été marqué par un temps fort : la conquête du titre au SEA V.League 2025, qui lui a rapporté 10 points supplémentaires et lui a permis d’atteindre un total impressionnant de 327,85 points sur l’année.

Ce score la place devant des stars internationales de renom telles que Melissa Vargas Karakurt (Turquie) ou Kudiess (Brésil). Encore plus remarquable, Thanh Thúy occupe désormais le 4e rang mondial à son poste d’attaquante extérieure - une première historique pour cette joueuse originaire de Binh Duong.

L’exploit monumental de Thanh Thúy

Photo : CTV/CVN

Il y a onze ans, lors de la VTV Cup 2014 organisée à Bac Ninh (Nord), l’équipe féminine du Vietnam alignait ses plus grandes stars : Ngoc Hoa, Linh Chi, Dô Thi Minh, Hà Ngoc Diêm, Bùi Thi Ngà ou encore Trà Giang. Au sein de cette constellation, la jeune Trân Thi Thanh Thúy, alors âgée de seulement 16 ans, ne laissa qu’une impression discrète dans l’esprit des supporters.

Pourtant, ce tournoi restera à jamais gravé dans la mémoire de Thanh Thúy. C’était la toute première fois qu’elle endossait le maillot de l’équipe nationale, foulant le terrain aux côtés de celles qu’elle admirait depuis toujours.

Avant la VTV Cup, elle s’était déjà révélée lors de la Coupe des Quatre Puissances, qui réunissait les équipes de Thông Tin LienVietPostBank, VTV Bình Diên Long An, Cao Su Phú Riêng et Tân Bình Hô Chi Minh-Ville. À seulement quelques matchs de ses débuts, elle y avait été élue meilleure attaquante - une distinction qui avait convaincu le sélectionneur Nguyên Manh Hung de l’intégrer, malgré son jeune âge, dans l’effectif national.

Si le grand public ne prêtait pas encore attention à cette attaquante de 16 ans, les spécialistes, eux, voyaient déjà en elle une étoile montante du volley-ball vietnamien, saluant sa rigueur à l’entraînement, sa taille impressionnante, sa puissance de frappe et son intelligence de jeu.

Comme beaucoup de jeunes talents, Thanh Thúy eut peu d’occasions de s’illustrer lors de cette VTV Cup 2014. Mais pour sa première sélection, elle a vécu un moment inoubliable : décrocher le titre à l’issue d’une finale haletante remportée 3-1 face à la Thaïlande.

De ce diamant brut, les fans ont vu éclore une Thanh Thúy en pleine ascension. Forte de son mètre 93, elle a su très vite perfectionner sa technique et accumuler de l’expérience sur toutes les scènes : d’abord avec l’équipe junior de Long An, puis avec l’équipe première de VTV Binh Diên Long An, la sélection U23, l’équipe nationale, sans oublier ses passages remarqués à l’étranger dans plusieurs clubs internationaux.

Pourtant, malgré cette carrière riche et variée, la VTV Cup demeure sans doute la compétition la plus chère à son cœur. Depuis sa première convocation, la joueuse née en 1997 n’a manqué aucune édition du tournoi, y revenant chaque année comme à un rendez-vous intime avec son histoire.

Aujourd’hui, après onze ans d’efforts et de progression, la jeune recrue timide d’autrefois est devenue la capitaine emblématique de la sélection vietnamienne. Thanh Thúy incarne désormais un pilier incontournable, non seulement sur le plan technique, mais aussi comme source d’inspiration et de force morale pour toutes ses coéquipières.

Khánh Dang, la révélation de l’année

Photo : CTV/CVN

Dans le classement 2025 du célèbre site spécialisé Volleybox, la véritable révélation s’appelle Nguyên Khánh Dang. La jeune libéro de la sélection vietnamienne signe la progression la plus spectaculaire de l’année. Portée par le titre collectif au SEA V.League et son trophée individuel de “meilleure libéro” du tournoi (+15 points), elle cumule désormais 235,25 points, ce qui la propulse à la 27e place mondiale et au 3e rang mondial de son poste.

Sa saison exceptionnelle ne s’arrête pas là : Khánh Dang a également atteint la finale de l’AVC Champions League, où elle a décroché un nouveau titre de meilleure libéro. Une performance qui lui a rapporté à elle seule 115 points supplémentaires, confirmant son statut de valeur montante incontournable du volley-ball asiatique.

Deux autres talents dans l’élite

Photo : CTV/CVN

À leurs côtés, deux autres Vietnamiennes complètent le Top 100 : Nguyên Thi Bich Tuyên (85e, 169,25 points) et Vi Thi Nhu Quynh (86e, 169 points). Bich Tuyên reste en retrait par rapport à ses coéquipières, notamment en raison de l’absence de titres majeurs en club à l’étranger et d’une moindre exposition internationale. À l’inverse, Khánh Dang a bénéficié de ses performances en club et de ses distinctions individuelles pour creuser l’écart.

Ce classement met également en lumière les particularités du circuit international : en l’absence de participation à la prestigieuse VNL (FIVB Nations League), les Vietnamiennes concentrent leurs efforts sur des compétitions de niveau intermédiaire, ce qui optimise leurs performances statistiques. À l’inverse, la Thaïlande, engagée dans l’élite mondiale, se retrouve paradoxalement hors du Top 100, faute de titres ou de distinctions individuelles en VNL.

Quoi qu’il en soit, la percée vietnamienne est incontestable. L’intégration de quatre joueuses dans le Top 100 mondial constitue une étape symbolique pour la reconnaissance du volley-ball vietnamien. Elle envoie un signal fort à la scène internationale et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de progression et de rayonnement pour cette génération prometteuse.

Phuong Nga/VNA/CVN