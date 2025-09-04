Le Vietnam en piste aux Championnats d’Asie pour les cadets, juniors et U21

Une équipe de 11 athlètes de karaté vietnamiens est partie le 2 septembre pour Guangdong, en Chine, afin de participer aux 23 e Championnats d’Asie pour les cadets, juniors et U21, qui se dérouleront du 5 au 7 septembre.

>> Le Vietnam décroche trois médailles d’or aux Championnats d’Asie de karaté

>> Les arts martiaux vietnamiens brillent sur la scène asiatique

Photo : Fédération asiatique de karaté/CVN

Les athlètes s’affronteront dans les divisions kata (performance) et kumité (combat) des catégories jeunesse, junior et U21.

Parmi les athlètes vietnamiens figurent l’artiste martiale d’exception Nguyên Thi Diêu Ly, médaillée d’or aux Championnats du monde pour les cadets, juniors et U21 2022 et aux Championnats d’Asie du Sud-Est de karaté 2025.

Le tournoi rassemble 516 compétiteurs venus de 30 pays et territoires d’Asie. Le Vietnam vise une médaille lors de cette édition.

Précédemment, Huynh Kim Tiên, Trân Thi Câm Tu et Nguyên Thuy Linh ont participé au Championnat d’Asie de karaté open pour jeunes 2025, organisés du 12 au 16 août dan la ville de Hangzhou, en Chine.

Lors de ce tournoi organisé par la Fédération asiatique de karaté, Câm Tu a remporté une médaille d’or, tandis que Kim Tiên et Thuy Linh ont décroché deux médailles d’argent.

Câm Tu et Kim Tiên continueront de représenter le Vietnam aux prochains Championnats d’Asie de karaté, qui débuteront le 5 septembre en Chine.

VNA/CVN