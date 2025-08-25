Le Vietnam butte sur la Pologne au Championnat du monde féminin FIVB

Le Vietnam s’est incliné 1-3 face à la Pologne, numéro 3 mondiale, lors de sa première rencontre au Championnat du monde féminin de volley-ball FIVB 2025, qui s’est tenue le soir du 23 août en Thaïlande.

Photo : FIVB/CVN

La plus grande surprise du Vietnam face à des adversaires aussi fortes est survenue lors du premier set. Les élèves de l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt ont égalé la Pologne point pour point, ne permettant jamais à leurs rivales de mener de plus de trois points.

En l’absence de Nguyên Thi Bich Tuyên, Vi Thi Nhu Quynh s’est imposée comme la principale marqueuse de l’équipe. L’attaquante portant le maillot n°16 a inscrit 20 points, dont 18 attaques et un ace au service.

À la fin du premier set, alors que la Pologne menait 23-21, Vi Thi Nhu Quynh et ses coéquipières ont marqué quatre points consécutifs, réalisant une remontée spectaculaire. Il s’agissait du premier set remporté par le Vietnam au plus haut niveau mondial.

Cependant, dès le deuxième set, l’effet de surprise s’est estompé. La Pologne s’est adaptée au style de jeu du Vietnam et a commencé à montrer sa classe, remportant les deux sets suivants avec brio (25-10, 25-12).

Magdalena Stysiak (29 points) et Agnieszka Korneluk (16 points) se sont révélées inarrêtables. Pendant ce temps, hormis Vi Thi Nhu Quynh, aucune joueuse vietnamienne n’a réussi à maintenir une efficacité offensive élevée. La capitaine de l’équipe, Trân Thi Thanh Thuy, a été complètement neutralisée par la contre imposante et solide de la Pologne.

Malgré cela, le Vietnam a conservé son esprit combatif et a offert un autre moment palpitant à ses supporters dans le quatrième set, menant 6-1 avant de finalement s’incliner 22-25.

L’équipe vietnamienne s’est finalement inclinée 1-3 face à la Pologne. Néanmoins, cette défaite n’affecte pas significativement l’équipe au classement mondial.

Le Championnat du monde féminin FIVB 2025 réunit 32 équipes nationales, réparties en huit groupes. Les équipes s’affronteront en poules, les deux premières de chaque groupe se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Le Vietnam qui s’est qualifié pour la première fois pour le Championnat du monde féminin de volley-ball FIVB, est placé dans le groupe G aux côtés de la Pologne (n°3 mondial), de l’Allemagne (n°11 mondial) et du Kenya (n°22 mondial). Selon le calendrier, le Vietnam affrontera l’Allemagne le 25 août et le Kenya le 27 août.

VNA/CVN