Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son rencontre le secrétaire général de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, Bùi Thanh Son a salué la participation du secrétaire général au deuxième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF 2025) dans la capitale vietnamienne, soulignant ses précieuses contributions au succès de l'événement.

Abordant la coopération au sein de l'ASEAN, le vice-Premier ministre a souligné que le bloc se trouve à un tournant crucial, marquant le 10e anniversaire de la création de la communauté de l'ASEAN, l'achèvement de la Vision communautaire de l'ASEAN 2025 et les préparatifs d'une nouvelle vision.

En se préparant à la nouvelle phase de développement, Bui Thanh Son a déclaré que les États membres de l'ASEAN, en collaboration avec le Secrétariat, devraient faire davantage d'efforts pour achever pleinement et efficacement les feuilles de route et les plans déjà définis, ainsi que pour examiner et évaluer leurs processus de mise en œuvre. Cela servirait de base à la construction et à la mise en œuvre plus efficace de nouvelles visions et de nouveaux plans de développement.

Questions régionales d'intérêt commun

Il a proposé que le Secrétariat de l’ASEAN continue de collaborer activement avec les États membres pour renforcer les efforts de communication afin de sensibiliser davantage la communauté et de garantir que l’ASEAN soit véritablement une communauté centrée sur les personnes. Il a également souligné la nécessité de renforcer davantage les capacités institutionnelles, d’améliorer l’efficacité de la coordination intersectorielle et inter-piliers, ainsi que de lier étroitement le développement sous-régional au processus de développement global de l’ASEAN.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a réaffirmé le ferme soutien du Vietnam aux efforts du Timor-Leste pour devenir bientôt un membre officiel de l’ASEAN.

Le Secrétaire général de l’ASEAN s’est déclaré heureux d’assister à l’AFF 2025, notant sa croissance de plus en plus robuste, attirant des dirigeants de haut rang des pays de l’ASEAN et des principaux partenaires, ainsi qu’une attention significative du public à l’intérieur et à l’extérieur de la région.

Photo : VNA/CVN

Agréant les évaluations et les propositions du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, Kao Kim Hourn a déclaré que le Secrétariat de l'ASEAN aide activement les États membres à finaliser leurs feuilles de route et leurs plans, à procéder à un examen du processus décennal de construction de la Communauté et à préparer une nouvelle feuille de route de développement.

Il a également identifié des priorités clés et mis en œuvre plusieurs mesures pour améliorer l'efficacité de ses efforts de communication, de coordination intersectorielle et inter-piliers, de renforcement des capacités du personnel et des mécanismes de coopération sous-régionale, qui contribuent tous efficacement au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN, a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a également discuté de plusieurs questions régionales d'intérêt commun avec le dirigeant de l'ASEAN.

VNA/CVN