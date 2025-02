AFF 2025 : resserrer les liens pour répondre efficacement aux défis

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025

Photo : VNA/CVN

Juste après le discours liminaire du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le président du Timor-Leste, le vice-Premier ministre du Laos et le secrétaire général de l'ASEAN ont prononcé des remarques importantes lors du Forum.

En outre, la Première ministre thaïlandaise, le vice-secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission européenne ont envoyé leurs messages à l'événement.

Dans leurs discours, les dirigeants des pays et des organisations internationales ont souligné la coopération, la solidarité, l’inclusivité et la résilience de l’ASEAN dans un contexte d’incertitudes mondiales et de transformations importantes.

En tant que pays observateur sur la voie de l’adhésion à part entière à l’ASEAN, le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, qui participait pour la première fois à l’AFF, a souligné la nécessité pour le bloc de renforcer la diplomatie préventive dans un contexte de complexité croissante afin de prévenir efficacement l’escalade des conflits et de résoudre des problèmes tels que ceux liés à la Mer Orientale et au Myanmar, vers une région de l’Asie du Sud-Est plus résiliente, durable et prospère.

Le développement de l’ASEAN a été vraiment remarquable, a déclaré José Ramos Horta, notant qu’en surmontant la pauvreté, l’instabilité politique et d’autres défis, le bloc est devenu une économie stable et dynamique qui joue un rôle important sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Réfléchissant au parcours de l’ASEAN depuis sa création, avec de nombreux hauts et bas, il a déclaré que le rôle crucial du bloc a été affirmé par la solidarité et la cohésion. Ses institutions ont été construites pour assurer la force institutionnelle, une base partagée, une vision commune, des principes unifiés et la capacité d'anticiper et de s'adapter, a-t-il ajouté.

Dans son message au Forum, la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a souligné que l'auto-résilience de l'ASEAN est un facteur extrêmement important pour faire face aux nouveaux défis, en visant une croissance durable et inclusive.

L'ASEAN doit renforcer la coordination pour faire face aux menaces à la sécurité, en garantissant la sécurité et le bien-être de sa population, et elle doit affirmer une position commune sur les questions régionales et mondiales sur la base d'intérêts et de principes partagés, a déclaré Paetongtarn Shinawatra.

Selon la Première ministre thaïlandaise, l'ASEAN doit saisir toutes les opportunités pour apporter des changements positifs pour sa population et la région. Le bloc devrait prendre des mesures concrètes pour un développement économique plus approfondi, une transformation numérique et une transition verte, tout en répondant au changement climatique, aux perturbations économiques et à la volatilité sociale.

La Thaïlande s’engage à contribuer activement à la construction d’une communauté ASEAN unie, inclusive et durable dans le contexte mondial complexe actuel, a déclaré Paetongtarn Shinawatra, soulignant qu’avec la solidarité, l’Association peut surmonter tous les défis et avancer vers un avenir meilleur pour ses peuples.

Evoquant le lien entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est, la présidente de la Commission européenne (CE) Ursula von der Leyen, dans son message au Forum, a souligné que malgré la distance géographique, les deux régions partagent de nombreuses similitudes et croient en l’ouverture, le commerce libre et équitable et des partenariats efficaces qui favorisent le développement et la prospérité.

Elle a déclaré que les relations UE-ASEAN sont plus étroites que jamais. Cela reflète non seulement les liens entre les deux institutions, mais souligne également les avantages pratiques que leur coopération apporte aux populations des deux régions.

La présidente de la CE a déclaré que grâce à l’initiative Global Gateway, l’Europe devrait investir 10 milliards d’euros (10,5 milliards de dollars) dans les pays de l’ASEAN d’ici 2027. Les relations commerciales entre les deux parties se sont également renforcées au fil du temps, l’UE étant actuellement le troisième partenaire commercial de l’ASEAN. L'UE a déjà signé des accords de libre-échange avec deux États membres de l'ASEAN et négocie des accords similaires avec quatre autres.

Soulignant l'immense potentiel de l'Asie du Sud-Est en matière d'énergie propre et d'innovation verte, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, a affirmé l'engagement de l'ONU à soutenir l'ASEAN dans sa quête de paix, de prospérité et de développement durable, en concrétisant les engagements mondiaux.

Le vice-Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, a salué le thème de l'AFF de cette année, affirmant qu'il est très pertinent et opportun alors que le monde est confronté à des opportunités et des défis multidimensionnels découlant de transformations mondiales importantes et de transitions géopolitiques et économiques rapides qui affaiblissent le multilatéralisme et entravent la croissance durable. Il a noté que ces tendances actuelles et futures exigent que l'ASEAN réagisse de manière efficace et innovante pour garantir un avenir stable.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a exprimé l’espoir que le forum apporterait des solutions aux défis urgents du bloc, des crises géopolitiques aux technologies émergentes en passant par le changement climatique. Dans un contexte de concurrence croissante entre les puissances, il a recommandé à l’ASEAN de respecter ses engagements en matière de coopération, de conserver son rôle central et de capitaliser sur la diplomatie et le soft power dans les partenariats internationaux.

Le secrétaire général a souligné que la résilience de l’ASEAN doit commencer de l’intérieur, parmi ses États membres. Cette approche profitera à l’ASEAN dans diverses dimensions, jetant les bases pour que le bloc devienne un partenaire mondial attrayant. À l’heure où le multilatéralisme est remis en question, l’ASEAN reste un symbole de coopération régionale, d’adaptabilité et de résilience, a-t-il souligné.

VNA/CVN