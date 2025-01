Vietnam - Laos : les ministères de la Police renforcent leur coopération

Le ministre de la Police le général Luong Tam Quang, et le vice-Premier ministre lao et ministre de la Police, le général Vilay Lakhamphong, ont coprésidé dimanche 12 janvier à Hanoï une conférence pour examiner la mise en œuvre du plan de coopération entre les deux ministères en 2024.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont noté qu’au cours de l’année écoulée, la situation mondiale et régionale a été marquée par des développements complexes et imprévisibles, impactant considérablement le développement socio-économique et les efforts de maintien de la sécurité dans les deux pays.

Sous la direction étroite des dirigeants des deux ministères, les forces de police du Vietnam et du Laos ont rempli avec succès leurs missions pour assurer la sécurité et l’ordre sociaux. Les deux parties ont organisé et mis en œuvre efficacement les résultats de la 14e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam - Laos, abordant de nombreuses questions cruciales liées au maintien de la sécurité et de l’ordre dans chaque pays.

En outre, les deux parties ont efficacement mené des efforts conjoints contre la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic de drogue et d’êtres humains, et ont coordonné l’assistance en matière de justice pénale.

Les deux pays ont également organisé avec succès une conférence ministérielle bilatérale sur la prévention de la criminalité et le maintien de l’ordre et de la sécurité sociale.

Photo : VNA/CVN

En outre, leur coopération dans la lutte contre l’immigration illégale, la criminalité de haute technologie et la fraude en ligne a donné des résultats positifs.

Lors de la conférence, les généraux Luong Tam Quang et Vilay Lakhamphong ont signé le plan de coopération entre les deux ministères pour 2025. Les deux parties renforceront leur coopération en matière de sécurité, assureront un soutien mutuel et protégeront les intérêts légitimes de chacun, tout en s’attaquant conjointement à des défis de sécurité de plus en plus divers et complexes.

En outre, les forces de police des deux pays maintiendront des mécanismes d’échange d’informations à différents niveaux et poursuivront les discussions sur les complots et les ruses des forces hostiles qui menacent la sécurité nationale et l’ordre social dans les deux pays.

Les deux parties travailleront en étroite collaboration pour maintenir la sécurité politique, prévenir les activités de sabotage et protéger la sécurité nationale contre les ingérences étrangères et les complots d’"évolution pacifique", assurer la sécurité des visites de haut niveau des deux pays et protéger les citoyens de chaque pays qui vivent, travaillent et étudient dans l’autre.

VNA/CVN