Le Vietnam œuvre pour bâtir une communauté de l’ASEAN inclusive et durable

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 46 e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes continue de démontrer un message fort d’un Vietnam qui participe de manière proactive et active et contribue de manière responsable, avec les pays membres, à maintenir et à renforcer le rôle central de l’ASEAN et à promouvoir sa voix responsable pour la paix, la stabilité et le développement.

Après une décennie de fondation, au regard de la situation mondiale en pleine tourmente, des opportunités et des défis qui s’entremêlent, l’ASEAN garde son élan dans la construction de la Communauté, maintient sa solidarité et son unité, poursuit son développement dynamique et son intégration plus profonde dans l’économie mondiale, affirmant son rôle central dans la région.

Le Plan directeur 2025 de la Communauté politique et sécuritaire de l’ASEAN (APSC) a atteint un taux de mise en œuvre de 99,6%, ce qui reflète le ferme engagement de la région en faveur de la cohésion et de la coopération en matière de sécurité.

Le Plan directeur 2025 de Communauté économique de l’ASEAN (AEC) a atteint un taux de mise en œuvre de ses lignes d’action de 93%. Avec une prévision de croissance de 4,7% en 2025, dépassant largement la moyenne mondiale, la coopération économique de l’ASEAN continue d’être un point lumineux. Avec un PIB d’environ 3.300 milliards de dollars et un marché de 680 millions de consommateurs, l’ASEAN est actuellement la 5e plus grande économie mondiale et devrait devenir la 4e plus grande économie mondiale d’ici 2030.

Le Plan directeur 2025 de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN (ASCC) a atteint un taux de mise en œuvre de 99%, en donnant la priorité aux efforts visant à répondre aux problèmes mondiaux et à soutenir les groupes vulnérables.

Pour l’avenir, l’ASEAN reste déterminée à faire progresser la Vision communautaire de l’ASEAN 2045 et à finaliser les quatre stratégies de coopération sur la politique et la sécurité, l’économie, la culture et la société, et la connectivité pour approbation lors du 46e Sommet de l’ASEAN.

Depuis son adhésion à la "maison commune" le 28 juillet 1995, en tant que membre et en assumant d’importantes responsabilités de l’ASEAN, le Vietnam a toujours affirmé son rôle clé et marqué de son empreinte dans les grandes étapes de développement de ce bloc.

Le Vietnam se tient aux côtés des pays membres pour apporter des contributions concrètes aux efforts visant à construire une communauté de l’ASEAN forte, à maintenir sa solidarité et son unité et à promouvoir le rôle central de l’Association pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région.

La politique et l’orientation de la participation à la coopération de l’ASEAN sont devenues une partie importante de la politique étrangère du Vietnam dans la nouvelle période, un axe stratégique de la diplomatie multilatérale du Vietnam.

2025 est une année importante pour l’ASEAN et le Vietnam, marquant l’entrée dans une nouvelle phase dans le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, dans laquelle la solidarité intra-bloc et la résilience sont deux facteurs décisifs pour le rôle central de l’ASEAN et le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN. Pour le Vietnam, 2025 marque également le 30e anniversaire de son adhésion officielle à l’ASEAN.

Lors de sa visite officielle au Secrétariat de l’ASEAN en mars 2025, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a assisté au 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN et a prononcé un discours important. Cet événement a démontré que le Vietnam a placé l’ASEAN comme l’une des principales priorités de sa politique étrangère et qu’il a toujours joué un rôle très actif et proactif dans le processus de construction d’une communauté ASEAN inclusive et durable.

Le 46e Sommet de l’ASEAN et les sommets connexes se tiendront à Kuala Lumpur les 26 et 27 mai, avec la participation des dirigeants des pays membres de l’ASEAN, du Timor-Leste, du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la Chine...

En participant au 46e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les autres dirigeants de l’ASEAN discuteront et s’accorderont sur les orientations stratégiques pour renforcer davantage la coopération, maintenir la dynamique de construction de la Communauté, améliorer la capacité de réponse, d’adaptation et de coordination, afin de garantir la paix, la coopération, le développement et la prospérité.

La participation du chef du gouvernement vietnamien à ce sommet envoie un message fort de soutien au thème "Inclusion et durabilité" ainsi qu’aux initiatives de coopération, affirmant l’engagement du Vietnam à poursuivre sa participation active et responsable à la coopération de l’ASEAN, tout en maintenant ses positions de principe sur les questions régionales et internationales.

