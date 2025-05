Le Yunnan et l'ASEAN connaissent une croissance commerciale stable

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le journal cite des données des douanes de Kunming montrant que l'ASEAN est restée le premier partenaire commercial du Yunnan pendant 20 années consécutives. En 2024, les échanges commerciaux entre le Yunnan et l'ASEAN ont atteint 109,32 milliards de RMB (15,1 milliards de dollars), tandis qu'au cours du seul premier trimestre de cette année, les échanges bilatéraux ont totalisé 23,96 milliards de RMB.

Porte d'entrée de la Chine vers l'Asie du Sud et du Sud-Est, le Yunnan a connu une coopération économique et commerciale de plus en plus étroite avec l'ASEAN ces dernières années. Le potentiel croissant du commerce extérieur de la province continue de stimuler fortement l'intégration économique régionale, selon les douanes de Kunming.

Sur le volume total des échanges commerciaux, le Yunnan a importé 3,22 milliards de RMB de produits agricoles en provenance de l'ASEAN, soit une hausse de 26,5% sur un an, et ses exportations ont atteint 2,98 milliards de RMB, soit une hausse de 23,1%. Les exportations de fruits et de noix ont notamment bondi de 132,6% par rapport à la même période l'an dernier.

Les fruits produits au Yunnan sont très complémentaires de ceux des économies de l'ASEAN, et la création d'un corridor fruitier transfrontalier, acheminant les fruits tropicaux vers le nord et les fruits tempérés vers le sud, a renforcé les avantages commerciaux complémentaires entre la Chine et les économies de l'ASEAN, favorisant ainsi une coopération mutuellement bénéfique.

Le Yunnan bénéficie d'une proximité géographique et de liens culturels de longue date avec les régions voisines, a déclaré Zhou Mi, chercheur principal à l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique.

Les récents progrès en matière d'infrastructures et de logistique ont permis au Yunnan et à l'ASEAN de renforcer leur coopération en s'appuyant sur leurs atouts respectifs, a ajouté Zhou.

Les données de l'Administration générale des douanes révèlent qu'en 2024, l'ASEAN est restée le premier partenaire commercial de la Chine, avec un commerce bilatéral total atteignant 6.990 milliards de RMB, en hausse de 9,0% sur un an, et représentant 15,9% du commerce extérieur total de la Chine.

Les exportations vers l'ASEAN se sont élevées à 4.170 milliards de RMB, soit une hausse de 13,4%, tandis que les importations en provenance de l'ASEAN ont totalisé 2.820 milliards de RMB, en hausse de 3,2%.

VNA/CVN