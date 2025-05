Le SG de l'ASEAN appelle à un renforcement des liens avec les partenaires extérieurs po

Le secrétaire général de l'ASEAN, le Dr.Kao Kim Hourn, a appelé à une coopération plus étroite entre l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Zélande face à l'escalade des tensions commerciales mondiales et à l'évolution des rapports de force.