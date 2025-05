Coopération intra-bloc et dialogue sont essentiels au développement de l'Asie du Sud-Est

Le 46 e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en Malaisie marquera le début de la feuille de route pour la mise en œuvre de la Vision communautaire de l'ASEAN 2045. Dans le contexte de fluctuations de la situation régionale et mondiale, l'ASEAN continue d'affirmer son rôle central et de promouvoir une coopération globale.

>> ASEAN : le Vietnam réaffirme sa volonté d'intégration proactive et responsable

>> Un Professeur australien apprécie l'importance du Sommet de l'ASEAN 2025

>> Le Vietnam engagé activement dans les préparatifs du 46e Sommet de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Selon le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, la Malaisie, qui assurera la présidence tournante de l'ASEAN en 2025, met l'accent sur l'inclusion et la durabilité. Les dirigeants discuteront notamment de l'évaluation finale de la Vision communautaire de l'ASEAN 2025, dont la mise en œuvre s'achève cette année, ainsi que du démarrage de la Vision 2045, qui façonne l'avenir de la région au cours des 20 prochaines années.

La question de l'adhésion du Timor-Leste fera également l'objet d'échanges, tout comme la situation en Birmanie, récemment frappée par un puissant séisme. Le rôle de l'ASEAN dans la gestion des catastrophes naturelles sera aussi évoqué, en particulier à l'occasion du 20e anniversaire du mécanisme régional de coopération en la matière.

Par ailleurs, les dirigeants aborderont des questions telles que les tarifs douaniers, et des enjeux régionaux et mondiaux.

Un dialogue direct entre dirigeants

Selon Kao Kim Hourn, l'adoption d'une vision à 20 ans accompagnée de quatre plans stratégiques constitue une étape clé, définissant clairement la trajectoire de développement de l'ASEAN et les moyens pour atteindre ses objectifs. Cela représente aussi une opportunité d'inviter les partenaires à accompagner et soutenir les efforts communs du bloc.

En outre, le sommet offre également une plateforme précieuse pour un dialogue direct entre dirigeants, afin de trouver des solutions aux défis régionaux. Dans un contexte mondial en mutation, tous les regards se tournent vers l'ASEAN et sa capacité à répondre aux incertitudes économiques. Maintenir une position neutre reste essentiel. L'ASEAN ne prend parti dans aucune rivalité stratégique et cherche à coopérer avec tous les pays et partenaires au bénéfice des peuples de la région.

Interrogé sur les négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC), Kao Kim Hourn a rappelé que les discussions sont en cours depuis 2017. L'ASEAN et la Chine ont toutes deux exprimé leur ferme engagement à conclure les négociations dès que possible, avec pour objectif de finaliser le COC d'ici 2026.

L'objectif du COC est de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité en Mer Orientale, en créant les conditions permettant aux parties de se concentrer sur la promotion de la coopération régionale.

Kao Kim Hourn s'est déclaré convaincu que l'ASEAN et la Chine disposent de la clairvoyance, de la patience et de l'esprit de coopération nécessaires pour parvenir ensemble à un accord constructif, orienté vers l'intérêt commun, en faveur de la paix et de la stabilité durables dans la région.

VNA/CVN