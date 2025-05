Les pays de l'ASEAN favorisent la coopération avec la ville brésilienne de Belém

Au cours de ce voyage de travail, la délégation a eu de nombreuses rencontres et échanges avec les autorités des États et des villes, des organismes de recherche et des entreprises locales.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception des ambassadeurs de l'ASEAN, le gouverneur de l'État de Para, Helder Barbalho, a exprimé son désir de promouvoir la coopération en matière d'investissement, d'innovation technologique, de développement durable et de renforcer les relations entre l'État de Para et les pays de l'ASEAN.

L'ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné le grand potentiel de coopération entre l'ASEAN et le Brésil et a déclaré que l'ASEAN était actuellement le quatrième partenaire commercial du Brésil, démontrant le rôle de plus en plus important de l'Asie du Sud-Est dans la politique étrangère et la coopération économique de ce pays sud-américain.

Selon le diplomate, les relations entre le Brésil et l’ASEAN ont encore un potentiel inexploité, notamment dans des domaines tels que l’investissement, les sciences et technologies, l’agriculture durable, la transformation numérique et les énergies renouvelables.

Dans le cadre du Sommet du G20 (novembre 2024), le Vietnam et le Brésil ont élevé leur relation au niveau du partenariat stratégique. En particulier, la visite d’État du président Lula da Silva au Vietnam en mars 2025 a ouvert de nombreuses opportunités de coopération. L'ambassadeur a également demandé à l’autorité locale de soutenir le Vietnam dans la négociation et la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) dans les temps à venir.

Lors de la rencontre avec le maire de Belém, Igor Normando, l’ambassadeur a appelé à l’édification de partenariats globaux avec l'ASEAN, y compris l'investissement, l'échange de produits naturels, de culture et de connaissances. L'ambassadeur Bùi Van Nghi a exprimé son impression devant les responsabilités de l’autorité de la ville de Belém dans la réponse au changement climatique et a proposé d'élargir la coopération entre l'ASEAN et Belém dans des domaines tels que l'urbanisme, le tourisme, l'assainissement de l'environnement et la gestion des risques de catastrophe.

Les ambassadeurs de l'ASEAN ont également eu une séance de travail avec le président du Conseil municipal de Belém, John Wayne, le directeur de l'Agence de développement économique, des mines et de l'énergie de l'État de Para, Paulo Bengtson et l'Institut de recherche EMBRAPA Amazonia Oriental.

Des échanges approfondis avec les dirigeants locaux et d’instituts de recherche et avec le monde des affaires ont ouvert de nouvelles opportunités dans des domaines tels que la réponse au changement climatique, l’agriculture durable, l’investissement et les échanges culturels.

VNA/CVN