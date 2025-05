Le Vietnam soutient l’approche de l’ASEAN en matière de résilience économique

Le Vietnam soutient la position de l’ASEAN visant à développer une approche stratégique globale, flexible et pragmatique pour renforcer l’autonomie économique intra-bloc et optimiser la connectivité économique avec les principaux pays partenaires afin de relever efficacement les défis mondiaux actuels, a déclaré mardi 20 mai le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long a fait cette déclaration lors de sa participation aux réunions de consultation virtuelles spéciales entre les ministres de l’Économie de l’ASEAN et leurs homologues de Chine, d’Australie - Nouvelle - Zélande et du Japon.

Photo : MIC/CVN

Le responsable vietnamien a abordé la question des mesures tarifaires réciproques des États-Unis, soulignant l’approche réactive et coopérative du Vietnam, fondée sur un dialogue proactif. Il a affirmé que le Vietnam recherche des solutions équilibrées et mutuellement bénéfiques avec les États-Unis. Il a souligné l’engagement du pays à maintenir un environnement de coopération internationale sain, conformément aux règles de l’OMC et aux engagements commerciaux existants.

Des négociations entre les deux parties sont en cours pour résoudre les problèmes commerciaux, a-t-il déclaré, affirmant l’engagement du Vietnam à poursuivre une étroite coordination avec l’ASEAN et les pays partenaires afin d’identifier des opportunités de coopération dans des domaines d’intérêt mutuel, notamment en tirant pleinement parti de l’Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA 3.0) et du Partenariat économique global régional (RCEP) pour relever les défis actuels et œuvrer à un environnement commercial international transparent, stable et équitable.

Les discussions ont porté sur l’élaboration d’approches stratégiques pour faire face aux instabilités économiques actuelles qui affectent la région. Les ministres de l’ASEAN ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le bloc régional et les pays partenaires afin de mieux répondre aux défis mondiaux.

Ils ont exploré les moyens de transformer les obstacles en opportunités, de maintenir la stabilité des chaînes d’approvisionnement régionales, de protéger les intérêts mutuels et d’atténuer les impacts négatifs sur les entreprises et les citoyens.

Les ministres ont adopté trois déclarations communes, témoignant d’une position commune sur la dynamique commerciale actuelle. Ils se sont engagés à renforcer la coopération économique par le biais d’accords de libre-échange et à poursuivre les secteurs prioritaires d’intérêt commun, tout en réaffirmant leur attachement à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, non discriminatoire, ouvert, inclusif, équitable et transparent - principes considérés comme la pierre angulaire du commerce mondial.

VNA/CVN