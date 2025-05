Un Professeur australien apprécie l'importance du Sommet de l'ASEAN 2025

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est la région la plus dynamique et la plus importante du monde en développement, avec près de 700 millions d'habitants. Ainsi, ce qui se passe lors des Sommets de l'ASEAN revêt une réelle importance non seulement pour les pays membres, mais aussi pour le reste de la région et du monde, selon le Professeur australien Hal Hill.