Une exposition photographique met en lumière les peuples et les paysages de l'ASEAN

Une exposition photographique placée sur le thème "Pays et peuples de l'ASEAN" a été inaugurée au Musée de la province centrale de Nghê An le 12 mai, dans le cadre des célébrations du festival du village Sen 2025.

Organisée conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial de Nghê An, l'exposition présente plus de 200 photos artistiques prises par des photographes des dix nations membres de l'Association des nations du Sud-Est (ASEAN). Ces oeuvres offrent des perspectives vivantes sur les paysages, les populations, les cultures, les économies, les sociétés, les coutumes et la vie quotidienne de la région ASEAN. Elles mettent également en lumière les activités de coopération et d'échange entre les pays membres.

L'exposition vise à approfondir la compréhension et l'appréciation de l'ASEAN par le public, une communauté de plus en plus reconnue pour ses contributions positives à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux et mondiaux. Elle vise également à honorer les valeurs de solidarité et d'amitié, ainsi que l'aspiration commune au développement durable en Asie du Sud-Est.

Cet événement offre aux passionnés de photographie, aux photographes vietnamiens et de l'ASEAN, ainsi qu'aux visiteurs internationaux, une occasion précieuse d'échanger des idées, de renforcer les liens et de renforcer la compréhension mutuels.

De plus, 30 clichés sélectionnés par des photographes de Nghê An sont exposées, contribuant ainsi à populariser les images de la province auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Le Festival du village de Sen 2025 se déroule du 10 au 19 mai dans la ville de Vinh et le district de Nam Dàn, province de Nghê An, terre natale du président Hô Chi Minh. Cet événement d'envergure nationale propose un large éventail d'activités culturelles pour commémorer le 135e anniversaire de la naissance du défunt dirigeant (19 mai 1890).

