Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà reçoit le chef du groupe turc IC ICTAS

Lors de la réception, il a reconnu qu’IC ICTAS est un groupe réputé avec une expérience dans la construction d’aéroports dans le monde entier. Il a souligné que le gouvernement vietnamien et le Premier ministre ont accordé beaucoup d’attention, ont régulièrement surveillé et ont ordonné d’accélérer l’achèvement du projet.

Photo: VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exhorté IC ICTAS et le consortium VIETUR à continuer de collaborer avec les fournisseurs d’équipements pour identifier les mesures possibles de gain de temps afin de terminer rapidement le lot d’appel d’offres 5.10, en garantissant la plus haute qualité, les normes techniques et l’efficacité économique.

Il a déclaré que l’achèvement rapide ne confirmerait pas seulement la réputation et la capacité d’IC ICTAS, mais deviendrait également un symbole de la relation de coopération de plus en plus approfondie entre le Vietnam et la Turquie, contribuant au renforcement de la coopération en matière d’investissement, d’économie, de commerce, de tourisme et de culture, ainsi qu’aux échanges interpersonnels entre les deux pays.

En ce qui concerne la nécessité de développer les infrastructures et les infrastructures énergétiques, le dirigeant vietnamien a salué les approches et les méthodes d’IC ICTAS en particulier et des entreprises turques en général, dans la mise en œuvre de projets d’infrastructures de transport qui créent une connectivité synchronisée. Il a exprimé son souhait qu’IC ICTAS entreprenne davantage de projets au Vietnam.

En ce qui concerne le projet d’aéroport international de Long Thành, Trân Hông Hà a demandé à la Société des aéroports du Vietnam et aux ministères concernés de se coordonner avec IC ICTAS en mars 2025, pour convenir de solutions globales et de plans spécifiques pour accélérer la progression du dossier d’appel d’offres 5.10.

Pour sa part, Reha a noté que lors de la mise en œuvre du dossier d’appel d’offres, IC ICTAS et le consortium VIETUR ont reçu une grande coopération et un soutien des entreprises vietnamiennes, des partenaires et d’une équipe hautement qualifiée d’ingénieurs et de travailleurs.

Reha Denemec a affirmé que le consortium VIETUR déploiera des efforts supplémentaires pour trouver des solutions techniques et de construction afin d’accélérer la mise en œuvre du dossier d’appel d’offres.

Il a également exprimé son souhait que son groupe ait la possibilité d’entreprendre d’autres projets d’infrastructure pour soutenir les opérations de l’aéroport international de Long Thành, ainsi que d’autres projets d’infrastructures de transport au Vietnam à l’avenir.

VNA/CVN