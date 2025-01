Premier ministre



Une visioconférence sur l'accélération du projet d'aéroport international de Long Thành

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné que le projet de l'aéroport international de Long Thành devait être achevé cette année, conformément à la demande du Comité central et que les ministères, secteurs, organes et localités concernés devaient donc accélérer l'avancement du projet.

Projet national important

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'aéroport international de Long Thanh était un projet national important et le plus grand aéroport du Vietnam. Le projet est très important et doit être réalisé de toute urgence, car si nous voulons une croissance à deux chiffres dans les années à venir, le trafic doit être fluide.

Il a demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et aux organismes concernés de clarifier les responsabilités et de traiter les cadres responsables du retard dans l'allocation de capitaux pour la construction du siège de la station de quarantaine animale/végétale du projet.

Le ministère des Transports a été demandé de désigner la personne ayant la plus haute responsabilité pour les travaux retardés et signaler cette affaire au Premier ministre.

Le projet d’aéroport international de Long Thanh représente un investissement total de plus de 16 milliards d'USD et est mis en œuvre en trois phases.

Pour la première phase, avec un investissement de plus de 5,4 milliards d'USD, l'aéroport comprend une piste et un terminal passagers et est capable de servir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an. Selon les prévisions, l'aéroport sera mis en service en 2026.

