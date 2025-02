Adoption d’un projet de loi concernant l’organisation de l’Assemblée nationale

Concernant les sessions de l'AN (article 90), les "sessions extraordinaires" deviennent désormais les "sessions irrégulières".

Photo : VNA/CVN

Ainsi, l'AN tiendra deux sessions régulières par an. Les sessions irrégulières de l'AN pourront être convoquées à la demande du président de la République, du Comité permanent de l'AN, du Premier ministre ou d'au moins un tiers des députés pour examiner et prendre des décisions sur les questions urgentes relevant de la compétence de l’organe législatif, afin de répondre aux besoins du développement socio-économique et d'assurer la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères.

VNA/CVN