Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung participe à l’Initiative d’investissement futur à Riyad

Le 28 octobre, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a participé à la cérémonie d’ouverture de la 9ᵉ édition de l’Initiative d’investissement futur (Future Investment Initiative - FII9) organisée à Riyad, en Arabie saoudite.

Photo : VNA/CVN

La participation du vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung à l’événement affirme le message fort du Vietnam sur son engagement à une intégration internationale active, en tant que partenaire fiable et destination attractive, prêt à accueillir les flux d’investissements internationaux.

Le même jour, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a eu des rencontres avec le ministre saoudien de l’Économie et de la Planification, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, et des représentants de grands groupes et entreprises d’Arabie saoudite, dont LEK Group et 500 Saudi Arabia.

Le vice-Premier ministre a proposé que l’Arabie saoudite augmente ses importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens, soutienne les entreprises vietnamiennes dans l’accès au marché selon les normes Halal, et étudie la possibilité de développer des zones industrielles Halal au Vietnam.

Il a également estimé que les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans les domaines de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne, de la production d’hydrogène vert et des technologies de stockage d’énergie.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a invité l’Arabie saoudite à orienter ses fonds souverains, ses entreprises publiques et privées vers des opportunités d’investissement au Vietnam, notamment dans le développement de nouveaux modèles économiques tels que les centres financiers, les zones de libre-échange, les villes intelligentes, les zones franches, l’économie numérique et l’économie de la connaissance.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien est prêt à créer toutes les conditions favorables pour les entreprises saoudiennes souhaitant investir et faire des affaires au Vietnam.

Le 27 octobre, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a effectué une visite de travail à l’Organisation de coopération numérique (DCO). Deemah AlYahya, secrétaire générale de la DCO, a invité le Vietnam à devenir membre de l’organisation.

Soulignant le rôle très important de l’économie numérique, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a indiqué que le Vietnam vise à ce que l’économie numérique contribue prochainement à hauteur de 20% au produit intérieur brut (PIB) national.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le vice-Premier ministre a rencontré Hassan Hallas, entrepreneur dans le domaine des technologies de télécommunications, cofondateur et président de Lyve Global, ainsi que cofondateur et associé de WeBuild Ventures, et Emad Mostaque, fondateur et directeur général de Intelligent Internet.

Le vice-Premier ministre a proposé que WeBuild Ventures coopère avec le Centre national d’innovation (NIC) pour soutenir l’incubation et l’investissement dans les startups vietnamiennes.

Il a réaffirmé que le gouvernement vietnamien s’engage à garantir un environnement d’investissement stable et transparent pour les investisseurs internationaux, notamment Lyve Global, WeBuild Ventures et Intelligent Internet.

VNA/CVN