OneShop modernise le commerce des petits détaillants vietnamiens

Le groupe One Mount a dévoilé OneShop, sa nouvelle marque d'écosystème numérique, marquant une étape stratégique dans la création d'une plateforme de commerce numérique moderne pour les petits commerçants vietnamiens, face aux défis importants posés par la transformation numérique rapide.

>> De nombreux détaillants étrangers veulent s’approvisionner plus au Vietnam

>> Les détaillants vietnamiens se précipitent pour verdir leurs marques

Photo : CTV/CVN

Lê Huynh Minh Tu, directeur adjoint du Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'à l'ère de l'économie numérique, la transformation n'est plus facultative, mais essentielle à une croissance durable. Le Service a mis en œuvre des initiatives pour promouvoir la numérisation dans le commerce et l'industrie, notamment la création d'écosystèmes numériques reliant les entreprises, les fournisseurs, les distributeurs, les prestataires logistiques et les consommateurs sur des plateformes de données partagées. Les marchés et les canaux de vente traditionnels ont également été numérisés, permettant aux petits commerçants d'accéder aux paiements dématérialisés, au commerce électronique et à des plateformes modernes de soutien aux entreprises.

Lê Huynh Minh Tu a souligné que des modèles numériques complets comme OneShop connectent la production, la distribution et la consommation, offrant aux petits commerçants des solutions pratiques pour participer pleinement à l'économie numérique et ne pas être laissés pour compte.

Le Thiêt Bao, Pdg de One Mount Distribution, a souligné que la Résolution 57/NQ-TW du Politburo sur les avancées scientifiques, technologiques, d'innovation et la transformation numérique nationale a inspiré le développement de OneShop afin d'offrir des avantages concrets aux petits acteurs de la chaîne de valeur des biens de consommation au Vietnam.

Issu de VinShop, lancé il y a cinq ans, OneShop regroupe aujourd'hui plus de 120.000 magasins de proximité dans tout le pays, connectant plus de 500 marques et fournisseurs et proposant 10.000 produits authentiques, ouvrant ainsi la voie à la numérisation des circuits de distribution traditionnels vietnamiens.

OneShop offre aux petits commerçants un accès quasi gratuit à une plateforme reliant fabricants, banques, services logistiques et administrations fiscales, simplifiant ainsi leurs opérations et garantissant une facturation transparente.

Nguyên Van Thanh, directeur adjoint du service des impôts de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que OneShop aide les petits commerçants à surmonter les obstacles technologiques, soutenant ainsi les efforts de modernisation numérique du secteur fiscal.

La plateforme répond également à un défi majeur pour les petits commerçants : garantir un approvisionnement rentable et sûr. En proposant une large gamme de produits certifiés provenant de fournisseurs réputés à des prix compétitifs, OneShop contribue à moderniser les pratiques de vente traditionnelles tout en promouvant une consommation intelligente, sûre et durable.

Nguyên Duc Toan, Pdg de MM Mega Market Vietnam, a indiqué que dans un secteur de la vente au détail vietnamien de plus en plus concurrentiel, les partenariats stratégiques sont essentiels pour attirer les consommateurs à l'ère du numérique. Il a rappelé que l'entreprise avait collaboré avec OneShop pendant un an afin d'étudier le comportement des consommateurs et les solutions numériques, notamment pour répondre aux défis de la livraison dans la chaîne d'approvisionnement.

Nguyên Duc Toàn s'est dit optimiste quant au renforcement des liens avec les commerces de proximité et à l'élargissement de la portée des consommateurs en ligne et hors ligne, en offrant une plateforme de vente au détail transparente et modernisée, proposant 18.000 produits d'origine claire, au bénéfice des consommateurs et des petits commerçants du pays.

OneShop prévoit d'étendre sa présence à l'ensemble des 5,2 millions de petits commerçants vietnamiens au cours des cinq prochaines années, en intégrant une gamme plus large de produits, notamment les biens de grande consommation, la beauté, la santé et les matériaux de construction. La plateforme s'appuiera sur l'analyse des données et l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations, aidant les petits détaillants à adopter la technologie, à réduire les coûts logistiques et à participer pleinement à l'écosystème de vente au détail moderne.

VNA/CVN