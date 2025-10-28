L’origine, le passeport des produits vietnamiens vers le monde

Dans le cadre de la première Foire d’Automne 2025, le Département des exportations et importations du ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé, le 27 octobre à Hanoï, un séminaire sur le thème “Les règles d’origine des marchandises dans le cadre de la Foire d’Automne 2025”, réunissant de nombreux experts, entreprises et représentants des services provinciaux de l’Industrie et du Commerce.

Photo : VNA/CVN

L’événement a été considéré comme l’un des moments forts de la foire, à un moment où les règles d’origine deviennent un élément clé de l’intégration internationale et un gage de crédibilité pour les produits vietnamiens sur les marchés mondiaux.

Ouvrant le séminaire, Nguyên Anh Son, directeur du Département des exportations et importations, a souligné que dans le contexte d’une intégration économique de plus en plus profonde, les règles d’origine ne sont pas qu’une exigence technique, mais un fondement garantissant la transparence et l’équité du commerce, renforçant la confiance des partenaires et la compétitivité des produits vietnamiens.

Selon lui, la gestion, la détermination et la certification de l’origine des marchandises constituent désormais des facteurs essentiels pour préserver la réputation commerciale du Vietnam et prévenir les fraudes ou falsifications d’origine - des pratiques en hausse avec l’essor des exportations.

La maîtrise des règles d’origine permet en outre aux entreprises vietnamiennes de tirer pleinement parti des préférences tarifaires offertes par les accords de libre-échange (ALE) que le Vietnam a conclus, tels que le CPTPP, l’EVFTA ou le RCEP. Dans la stratégie nationale visant une croissance durable et à haute valeur ajoutée, ces règles s’apparentent à un véritable “passeport” ouvrant la voie à des marchés exigeants, avec des taux de droits de douane préférentiels.

Lors du séminaire, Trân Ngoc Binh, chef du Bureau de gestion des exportations et importations de la région de Hô Chi Minh-Ville, a dressé un panorama complet du système de certification d’origine (C/O) et de l’impact des ALE de nouvelle génération sur les entreprises vietnamiennes.

Il a expliqué qu’il existe deux grandes catégories de C/O : les C/O non préférentiels, servant à confirmer l’origine des marchandises et à prévenir les fraudes commerciales ; et les C/O préférentiels, délivrés dans le cadre des régimes de préférences généralisées (SPG) ou des ALE, permettant des réductions de droits de douane, voire une exonération totale pour certaines lignes de produits.

Le certificat d’origine n’est pas une simple formalité administrative, c’est un outil vital pour la compétitivité. Chaque pourcentage de taxe économisé représente une bouffée d’oxygène pour l’entreprise, a insisté Trân Ngoc Binh.

Le Vietnam compte aujourd’hui 16 ALE en vigueur, dont trois de nouvelle génération - CPTPP, EVFTA et UKVFTA - caractérisés par des normes élevées qui dépassent la simple réduction tarifaire, couvrant également les domaines du travail, de l’environnement, de la gouvernance d’entreprise, de la transition numérique et du commerce durable.

Le respect des règles d’origine dans ces accords est crucial pour les secteurs phares du pays tels que le textile-habillement, la chaussure, l’agroalimentaire ou la transformation des produits de la mer.

Transparence et traçabilité : protéger la marque “Vietnam”

Une large partie du séminaire a été consacrée aux règles d’origine applicables aux produits agricoles et halieutiques, deux piliers des exportations vietnamiennes.

Selon Trân Ngoc Binh, la majorité des produits agricoles du Vietnam remplissent les critères d’origine purement nationale - cultivés, récoltés et transformés entièrement sur le territoire - comme le riz, le café, le poivre ou le litchi.

Pour les produits de la mer, les exigences sont plus strictes : seuls les produits issus de pêches légales (IUU) ou de l’aquaculture nationale peuvent être reconnus comme d’origine vietnamienne.

"Si un navire enfreint les réglementations IUU, l’entreprise ne pourra pas obtenir de certificat d’origine, même si la qualité du produit est irréprochable", a-t-il averti.

À cet égard, la “carte jaune” IUU adressée par l’Union européenne au Vietnam constitue un signal d’alerte sévère pour le secteur halieutique. Les cargaisons exportées vers l’UE doivent désormais être accompagnées, en plus du C/O, d’un certificat de capture délivré par les autorités compétentes.

Les efforts du gouvernement vietnamien pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée témoignent d’une volonté ferme de lever cet avertissement, de protéger la réputation du poisson vietnamien et de maintenir sa place sur le marché européen.

Des règles techniques devenues symbole d’intégration

Pour les experts, les règles d’origine ne relèvent plus simplement de la technique douanière, mais traduisent la capacité de gouvernance, la transparence et la modernité des entreprises vietnamiennes.

Dans un environnement où la traçabilité numérique et les standards verts deviennent incontournables, la gestion de l’origine doit désormais s’accompagner d’une transition numérique et d’une adaptation aux standards internationaux.

Les entreprises vietnamiennes sont ainsi appelées à investir dans des systèmes d’information et de certification automatisés, afin de répondre aux exigences croissantes des partenaires commerciaux.

En maîtrisant les règles d’origine, elles ne se contentent pas de bénéficier de tarifs préférentiels, mais participent aussi à consolider l’image d’un Vietnam fiable, transparent et responsable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

"L’origine, c’est la piste de décollage ; la conformité, le moteur ; et les ALE, le ciel ouvert", a résumé Trân Ngoc Bình avec une formule évocatrice.

Clôturant le séminaire, les représentants du Département des exportations et importations, des associations sectorielles et des entreprises ont convenu de poursuivre le renforcement du cadre juridique relatif à l’origine des marchandises, de multiplier les actions de formation et d’accompagnement des entreprises, et de soutenir la conformité dans le contexte des ALE de nouvelle génération.

Grâce à cette démarche proactive, le Vietnam entend non seulement accroître la compétitivité de ses produits, mais aussi affirmer sa position comme acteur fiable et dynamique du commerce mondial.

VNA/CVN