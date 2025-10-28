Dak Lak : tolérance zéro face au laxisme dans la lutte contre la pêche INN

En application de la conclusion du Premier ministre, le président du Comité populaire de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) a demandé aux services concernés ainsi qu’aux comités populaires des communes et quartiers côtiers de mettre en œuvre de toute urgence des mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> La lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur halieutique au Vietnam

>> Pêche INN : Hô Chi Minh-Ville intensifie la gestion des navires

>> Cà Mau agit pour éliminer définitivement la perte de connexion VMS des navires de pêche

Photo : VNA/CVN

Pour les localités ne présentant aucune amélioration, le président du Comité populaire provincial examinera la responsabilité du leader concerné et appliquera des sanctions sans passer par les étapes de blâme.

Le président du Comité populaire de la province de Dak Lak a exigé que toutes les communes et quartiers côtiers mobilisent l’ensemble du système politique local afin de maîtriser la situation, surveiller et prévenir rapidement les cas de bateaux de pêche présentant des signes de violation dans les eaux étrangères.

Les présidents des comités populaires des communes et quartiers doivent procéder à un examen complet de la flotte de pêche locale, guider et aider les pêcheurs à compléter tous les dossiers et procédures relatifs à l’enregistrement, à l’immatriculation et à l’obtention des licences d’exploitation, conformément à la réglementation.

Les responsables des comités populaires des communes et quartiers côtiers sont directement tenus pour responsables des résultats obtenus dans la lutte contre la pêche INN dans leur localité.

Le Comité populaire provincial de Dak Lak demande aux localités de corriger définitivement les indicateurs relatifs à l’enregistrement et à la délivrance des licences de pêche, avec un délai fixé au 30 octobre 2025.

Depuis le début de l’année, Dak Lak ont sanctionné 35 infractions, pour un montant total de plus de 853 millions de dôngs. Parmi celles-ci, 17 cas concernaient des violations liées aux dispositifs de surveillance du trajet (VMS), pour un montant total de 425 millions de dôngs d’amende.

VNA/CVN