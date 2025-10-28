Vietnam - Arabie saoudite : un nouvel élan pour la coopération économique

Dans le cadre de sa visite de travail en Arabie saoudite, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung a présidé, le 27 octobre à Riyad, le Forum d’investissement Vietnam - Arabie saoudite, réunissant de nombreux représentants d’organismes publics, d’associations professionnelles et d’entreprises des deux pays.

L’événement, organisé conjointement par le ministère vietnamien des Finances, le ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam en Arabie saoudite et le Conseil d’affaires Arabie saoudite - Vietnam, a attiré la participation du président du Conseil Ahmed Altheeb, du vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Tâm, de l’ambassadeur du Vietnam Hoàng Huu Anh, ainsi que d’une trentaine d’entreprises saoudiennes et plusieurs entreprises vietnamiennes en opération dans les secteurs des énergies renouvelables, de la finance, de l’immobilier, de l’agriculture de haute technologie, du commerce et des services.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué la coordination efficace entre les organismes des deux pays ayant permis la réussite de cette rencontre importante, qu’il a qualifiée de plateforme concrète pour renforcer la compréhension mutuelle et explorer de nouvelles opportunités de coopération économique et d’investissement.

Il a souligné que le Vietnam, engagé depuis plusieurs années dans un vaste processus de réformes économiques, poursuivra résolument ses efforts pour figurer parmi les deux meilleurs environnements d’investissement de l’Asie du Sud-Est.

Estimant que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre les deux pays reste en deçà du potentiel et des relations politiques excellentes existantes, le vice-Premier ministre a invité les milieux d’affaires des deux pays à approfondir leurs partenariats et à exploiter leurs complémentarités.

Mettant en avant l’ambition de porter les relations bilatérales à un nouveau palier, il a affirmé que l’Arabie saoudite constitue une “porte d’entrée vers le Moyen-Orient” pour le Vietnam, tandis que le Vietnam représente un “accès stratégique à l’ASEAN” pour l’Arabie saoudite.

Lors du forum, Nguyên Chi Dung a proposé cinq orientations de coopération prioritaires :

Premièrement, renforcer la connectivité économique bilatérale en envisageant l’ouverture de lignes aériennes directes entre les grands centres économiques des deux pays, afin de favoriser le commerce, le tourisme et les services.

Deuxièmement, dynamiser le commerce bilatéral en augmentant les importations saoudiennes de produits agricoles et aquatiques vietnamiens, en soutenant l’accès du Vietnam au marché Halal, et en étudiant la création de zones industrielles Halal au Vietnam. Le vice-Premier ministre a également appelé à accélérer les négociations d’un accord de libre-échange (ALE) Vietnam - Arabie saoudite.

Troisièmement, promouvoir la coopération dans les énergies renouvelables, notamment dans les projets d’énergie solaire, éolienne, de production d’hydrogène vert et de stockage d’énergie - des domaines prioritaires pour un développement durable au Vietnam.

Quatrièmement, encourager les fonds d’investissement et les entreprises saoudiennes à élargir leurs activités dans des secteurs à fort potentiel tels que les technologies de pointe, l’innovation, la transformation numérique, les villes intelligentes, ainsi que le développement de zones économiques spéciales, de centres financiers et de zones franches. Le vice-Premier ministre a notamment invité les investisseurs saoudiens à s’intéresser à un projet de complexe touristique intégré de grande envergure au Vietnam.

Cinquièmement, renforcer les échanges culturels et les connexions d’affaires, en multipliant les forums économiques, les événements de promotion commerciale et les échanges de délégations d’entreprises, afin de consolider la confiance et la compréhension mutuelles.

Réaffirmant la détermination, la vision et l’ambition du Vietnam dans son processus de développement, Nguyên Chi Dung a déclaré que le Vietnam entre dans une nouvelle ère avec une volonté forte et une mission historique. Le gouvernement vietnamien s’engage à accompagner et à créer toutes les conditions favorables pour les investisseurs nationaux et étrangers, y compris ceux d’Arabie saoudite.

Au cours de la rencontre, le ministère vietnamien des Finances a présenté un aperçu de l’environnement des affaires du pays. Les représentants des entreprises vietnamiennes et saoudiennes ont ensuite exposé leurs priorités d’investissement et formulé des propositions concrètes pour renforcer la coopération bilatérale. Le vice-Premier ministre a répondu à plusieurs questions, réaffirmant l’engagement du Vietnam à offrir un cadre d’investissement sûr, efficace et durable.

Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l’Arabie saoudite connaissent une progression remarquable ces dernières années. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 3,1 milliards de dollars, soit une hausse de 14,5% par rapport à 2023. Les deux pays se sont fixés pour objectif de porter ce chiffre à 10 milliards de dollars d’ici 2030.

En 2024, le Vietnam et l’Arabie saoudite ont signé un mémorandum d’entente (MoU) sur la coopération économique et commerciale, établissant un cadre juridique pour promouvoir les partenariats dans les chaînes d’approvisionnement, l’industrie et l’économie numérique.

Les deux pays, situés à des positions géostratégiques clés - le Vietnam en Asie du Sud-Est et l’Arabie saoudite au Moyen-Orient - jouent un rôle de pont entre l’Asie et l’Europe et partagent une vision commune d’un avenir prospère, durable et inclusif.

