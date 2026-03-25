Iran

Mohammad Bagher Zolghadr nommé secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale

Le président iranien Massoud Pezeshkian a nommé Mohammad Bagher Zolghadr au poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale.

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Photo : AA/VNA/CVN

L'annonce a été faite le 24 mars par Mehdi Tabatabaei, adjoint chargé de la communication au cabinet du président iranien, dans un message publié sur le réseau social X.

M. Tabatabaei a précisé que cette nomination avait été faite avec l'accord du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei.

L'ancien secrétaire du Conseil, Ali Larijani, a été tué lors d'une attaque israélienne le 17 mars.

Ancien commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique, M. Zolghadr occupait le poste de secrétaire du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur avant sa nomination.

Il a également occupé le poste de vice-président du pouvoir judiciaire chargé des affaires stratégiques entre 2012 et 2020.

Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et plusieurs autres villes iraniennes, tuant Ali Khamenei, alors Guide suprême de l'Iran, ainsi que des hauts responsables militaires et des civils. L'Iran a riposté en lançant plusieurs vagues de frappes de missiles et de drones visant Israël ainsi que les bases et les installations américaines au Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN