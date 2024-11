Le Festival de design créatif de Hanoï 2024 attire les foules

>> Présentation de la beauté du patrimoine vietnamien à travers l'objectif cinématographique

>> Le 7e Festival international du film de Hanoï se termine par une grande finale

>> Les activités de design et de créativité de Hanoï 2024 attirent les foules

Le Festival de design créatif de Hanoï s’est déroulé dans sept sites patrimoniaux emblématiques de la capitale, avec plus de 100 activités dynamiques dans une grande variété de domaines à savoir l’architecture, le design, les arts visuels, les arts du spectacle, le cinéma, la mode, la musique, l’artisanat, l’édition, la publicité...

Il a réuni plus de 500 professionnels de la création, dont des designers, des architectes, des artisans et notamment de nombreux jeunes artistes, issus de diverses disciplines du design.

Photo : VNA/CVN

L'événement annuel est conjointement organisé par le Service de la culture et des sports de Hanoï et le magazine Architecture, sous la direction du Comité populaire de Hanoï et de l’Association des architectes vietnamiens.

Le Festival de design créatif de Hanoï est un événement annuel qui propose une série d’activités destinées aux professionnels du secteur et au grand public afin de mettre en lumière les innovations du design créatif à Hanoï et dans le monde entier. Il fait partie des engagements pris par la ville lors de son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 2019.

Selon le directeur du Service municipal de la culture et des sports Dô Dinh Hông, le succès du festival ne s'arrête pas au nombre record de participants. Les résidents locaux sont devenus des créateurs actifs, s'engageant et contribuant aux offres créatives.

VNA/CVN