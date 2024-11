Des cours d’alphabétisation dans la province de Diên Biên

Le but est d’atteindre fin 2024 un taux d’alphabétisation de la population âgée de 15 à 60 ans de 91% ou plus et de plus de 93% en 2030. Chaque soir à 19h00, une vingtaine d’habitants âgés de 22 à 55 ans, habitants du hameau de Cà Là Pá, commune de Leng Su Sin, se réunissent à l’École primaire de Leng Su Sin pour suivre le cours d’alphabétisation ouvert depuis le 16 septembre.

Nguyên Thi Minh Hông, directrice de l’école, déclare que Leng Su Sin est une commune frontalière pauvre du district de Muong Nhé. La vie de la population y est encore très difficile, et de nombreuses personnes, principalement des femmes, n’ont toujours pas pu aller à l’école, de sorte que l’analphabétisme est encore assez élevé.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre l’analphabétisme, le district de Muong Nhé doit, d’ici 2025, ouvrir 13 classes du genre en faveur d’environ 250 apprenants. Le Bureau de l’éducation et de la formation du district a pour mission d’organiser des cours conformément aux mœurs et coutumes des minorités ethniques. En 2024, trois classes ont été inaugurées dans les communes de Pa My, Muong Toong et Leng Su Sin en faveur de 60 apprenants.

Texte et photos : Linh Thao - Trung Kiên/VNA/CVN