Le Premier ministre Pham Minh Chinh se joint à la Journée du Vietnam au Brésil

Photo : VNA/CVN

Organisé du 15 au 17 novembre pour marquer les 35 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Brésil, l'événement vise à promouvoir les valeurs culturelles uniques du Vietnam auprès des amis brésiliens et étrangers.

L'événement a mis en valeur le riche patrimoine du Vietnam et aspire à l'intégration et au développement mondiaux à travers des expositions, des expériences culturelles et des performances artistiques.

Il comprenait dix activités d'échange culturel clés, notamment des expositions de photos sur les relations Vietnam - Brésil, le patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO au Vietnam et des expositions mettant en valeur les traditions des 54 groupes ethniques du Vietnam.

Les visiteurs ont également pu découvrir des laques vietnamiennes traditionnelles, des peintures de Dông Hô, des marionnettes sur l'eau, une forme d'art culturel unique au Vietnam née au XIe siècle... Ils ont également découvert le café vietnamien et assisté à des spectacles comprenant des danses du lion traditionnelles vietnamiennes, des chants folkloriques et des démonstrations d'arts martiaux. Des artistes brésiliens ont également contribué avec des spectacles de musique et de danse traditionnelles.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance du programme pour la célébration des 35 ans des relations Vietnam - Brésil et du 112e anniversaire de l'arrêt du Président Hô Chi Minh à Rio de Janeiro au cours de sa quête pour trouver la voie du salut national. Il a remercié la partie brésilienne pour leur soutien dans l'organisation de cet événement, reflétant la confiance et la coopération croissantes entre les deux pays.

Il a noté qu'au cours des 35 dernières années, les relations diplomatiques bilatérales n'ont cessé de se renforcer. Les deux pays partagent un partenariat politique sincère et de confiance, avec des échanges réguliers de délégations, notamment celles au plus haut niveau.

Il a déclaré qu'au cours de son voyage d’affaires au Brésil, les deux pays étaient convenus d'élever leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique, établissant une base cruciale pour la collaboration dans tous les domaines, y compris la culture.

Le Premier ministre a affirmé que cet événement marquait le début d'un partenariat culturel plus profond, élargissant les échanges plus larges et plus forts pour enrichir la vie des Vietnamiens et des Brésiliens et solidifier davantage les relations toujours florissantes entre les deux pays.

VNA/CVN