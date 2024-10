Le Conte de Kiêu et le Carnet de prison seront publiés au Pakistan

L'Institut de littérature du Pakistan traduira en ourdou et publiera deux œuvres célèbres de la littérature vietnamienne : Truyên Kiêu (Le Conte de Kiêu) du célèbre poète Nguyên Du et le Carnet de prison du Président Hô Chi Minh. En même temps, l'Association des écrivains vietnamiens s'engage à traduire, publier et présenter aux lecteurs vietnamiens un recueil de 100 poèmes d'auteurs pakistanais.

>> Quand les étudiants italiens interprètent l’Histoire de Kiêu à Venise

>> La "Suite Kiêu" présentée à des spectateurs de Berlin

>> La Bibliothèque du Congrès américain conserve des trésors de livre sur le Vietnam

Photo : Phuong Lan/VNA/CVN

Cette information a été annoncée par Nguyên Quang Thiêu, président de l'Association des écrivains vietnamiens, lors de la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre son association et l'Institut de littérature du Pakistan, le 15 octobre à Hanoï.

Dans son allocution, Nguyên Quang Thiêu a souligné l'importance de la littérature comme reflet fidèle de la beauté de la conscience et des aspirations d'une nation. Il a précisé que la signature de ce protocole d'accord visait à approfondir la compréhension mutuelle de ces beautés et de ces aspirations.

Après cette cérémonie, les deux parties organiseront des échanges, des séminaires et des projets de traduction, a-t-il fait savoir.

L'ambassadeur du Pakistan au Vietnam, Kohdayar Marri, a exprimé le souhait que les œuvres d'éminents poètes et écrivains pakistanais soient traduites en vietnamien, espérant que des œuvres littéraires vietnamiennes de renom seraient également présentées aux lecteurs pakistanais.

La signature du protocole d’accord a marqué une étape significative dans le renforcement des liens littéraires entre les deux nations. Les domaines de collaboration envisagés incluent l'organisation de visites réciproques d'écrivains, poètes, intellectuels, chercheurs en sciences sociales et universitaires ; de salons du livre dans chaque pays ; ainsi que de conférences, séminaires et travaux de recherche sur des thématiques littéraires d'intérêt commun.

En outre, les deux parties participeront à la traduction et à la publication d'œuvres littéraires de leurs auteurs, à la publication de poèmes et d'autres créations littéraires sur leurs sites web officiels, à l'organisation de cours de formation pour les écrivains, poètes et intellectuels des deux pays, à la remise de prix littéraires aux auteurs méritants, etc.

VNA/CVN