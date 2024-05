Hô Chi Minh-Ville

De nombreux théâtres présentent des pièces historiques

L’enseignement de l’histoire et la promotion du patriotisme restent des priorités de l’école. Afin d'aider la jeune génération à appréhender l'histoire de manière vivante et à découvrir davantage les arts traditionnels, de nombreux théâtres ont monté des pièces intégrant des éléments historiques.

C’est notamment le cas du théâtre de l'Idecaf (Hô Chi Minh-Ville), qui a récemment présenté une pièce mettant en lumière le général Lê Van Duyêt, suscitant un vif intérêt parmi le public, notamment parmi les jeunes.

Photo : Internet/CVN

Un extrait de la pièce "Le général Lê Van Duyêt - L'homme aux neuf condamnations à mort" vient d'être officiellement inclus dans le programme du Théâtre professionnel de type scolaire, visant à promouvoir l’histoire vietnamienne. Le rythme de la pièce est rapide, intense et dramatique, captivant ainsi l'attention du début à la fin. Les costumes et les décors sont soigneusement réalisés, exprimant les messages subtils que la pièce souhaite transmettre. La pièce a reçu les éloges et les applaudissements nourris de la part des spectateurs.

Huynh Thi Phuong Thao, du 7e arrondissement, a déclaré : "Le contenu de la pièce aborde de nombreux aspects de l'histoire. J'espère que davantage de pièces comme celle-ci seront présentées afin que la jeune génération puisse acquérir une connaissance historique plus approfondie et renforcer son patriotisme".

Phan Ngoc Phuong Thao, de l'arrondissement de Binh Thanh, a ajouté : "J'admire beaucoup les figures historiques et j'étais très enthousiaste à l'idée d'assister à une pièce sur Lê Van Duyêt. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur sa vie".

Le général Lê Van Duyêt - L'homme aux 9 condamnations à mort" relate les contributions de ce général au pays de Gia Dinh et au Sud, notamment la pacification de nouvelles terres, la stabilisation des frontières, les relations diplomatiques et surtout la lutte contre la corruption parmi les dirigeants.

L'artiste Dinh Toan, qui incarne le général Lê Van Duyêt, a déclaré : "Nous avons dû effectuer de nombreuses recherches et consulter différentes sources historiques pour construire ce personnage. Lê Van Duyêt incarne les bonnes qualités typiques du Sud".

Cette pièce s'inscrit dans le programme de théâtre historique vietnamien à l'école, fruit d'une collaboration entre le théâtre Idecaf et la Maison culturelle de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville. Ce programme vise non seulement à présenter des récits historiques, mais aussi à créer un espace d'apprentissage sur l'histoire et la culture à travers les éléments contextuels, les costumes, la musique et les accessoires de la pièce.

Huynh Anh Tuân, directeur du Théâtre de l'Idecaf, a déclaré : "Les enfants apprennent désormais l'histoire non seulement par des essais, des récits ou des leçons, mais aussi à travers des formes d'art éducatives, en particulier le théâtre".

Le Théâtre de l’Idecaf prévoit de présenter consécutivement deux pièces sur des sujets historiques dans un nouveau style : Trân Thu Dô - Héros ou Madré, sous forme de théâtre expérimental, et La Grande Femme Empereur Dong Dinh - Mê Linh, dans le genre du théâtre traditionnel du Sud, le cai luong.

Attention portée au contenu et aux costumes historiques

Photo : Internet/CVN

La pièce La Grande Femme Empereur de Dong Dinh - Mê Linh sera présentée au public lors de 10 représentations, puis dans les écoles. Par conséquent, la pièce se concentre principalement sur l’aspect historique, en évitant les aspects théoriques et les points de vue complexes afin que les élèves puissent facilement suivre.

Selon Huynh Anh Tuan, directeur du Théâtre de l’Idecaf, créer une pièce historique est très difficile. Il est nécessaire de garantir l'exactitude des évènements tout en intégrant des éléments de fiction pour susciter l'intérêt.

Lorsqu'il a décidé de produire trois pièces sur l'histoire vietnamienne, il s'est rendu dans les provinces centrales pour trouver des artisans capables de confectionner des costumes conformes à la période de l'histoire vietnamienne des pièces. Ces artisans possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser les costumes de chaque personnage selon le scénario.

De plus, la phase créative nécessite une réflexion et une prudence dans l'utilisation des matériaux ; la mise en scène, les décors, les accessoires... doivent également être minutieusement sélectionnés. Même l'aspect fictionnel de la pièce est vérifié à plusieurs reprises pour éviter toute distorsion du contenu historique.

De même, la pièce Empereur Lê Dai Hành a été révisée par le Théâtre d'art Hat Bôi de Hô Chi Minh-Ville.

Quant à la pièce Drapeau brodé de six mots d'or, mettant en scène le héros adolescent Trân Quôc Toan, elle a été réalisée en urgence par l'artiste méritoire et metteur en scène Lê Nguyên Dat en vue d'une première en mai 2024.

Concernant Drapeau brodé de six mots d'or, M. Dat a expliqué qu'il s'agit d'une comédie musicale reprenant des chansons folkloriques du Sud et combinant le chant et la danse. Avec cette pièce très rythmée, d’une durée de 90 minutes, le réalisateur espère captiver les élèves du primaire et du collège.

Auparavant, plusieurs pièces sur des thèmes historiques liés aux héros nationaux et à la célébrité culturelle Nguyên Trai ont été présentées dans les écoles, enrichissant ainsi les activités extrascolaires et les cours de littérature et d'histoire pour élèves.

Quang Châu/CVN